Service Sales - Konecranes AB - Säljarjobb i Kiruna

Konecranes AB / Säljarjobb / Kiruna2021-04-07Konecranes AB söker Service SäljareBrinner du för service och för att bygga långvariga relationer med kunder? Då kanske du är vår nya servicesäljare. Vi står inför en kraftig tillväxtfas i norra Sverige och du bli en del av att förverkliga denna resa. Så om du motiveras av utmanande mål och älskar att tävla då är detta rollen för dig.Din vardagDu ansvarar för försäljning och marknadsföring av Konecranes produkter, tjänster och erbjudande till både befintliga och nya kunder. Ditt huvudfokus blir områdena ombyggnationer av traverser, s.k. moderniseringar, lättkranssystem, konsulttjänster och övriga tekniska lösningar/produkter till kund.I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och söka upp nya kunder, men också i samarbete med befintlig kund påverka merförsäljning och driva processen fram till kontraktssignering. Du gör kalkyler och offerter med stöd av våra system och mallar. I denna befattning rapporterar du direkt till säljchefen för Sverige. Din utgångspunkt blir något av våra kontor i antingen Luleå eller Kiruna/Gällivare.Vi erbjuder digVi erbjuder stor flexibilitet där du förväntas styra din egen vardag utifrån givna och utmanande mål. Du kommer till bolaget i ett dynamiskt skede där möjligheterna att påverka är stora. För en person som levererar finns goda utvecklingsmöjligheter i en framgångsrik internationell miljö. Vårt företag präglas av korta beslutsvägar och därför finns också stora möjligheter att påverka det dagliga arbetet. Du blir en del av ett kunnigt och drivet team med bra internutbildningar samt starkt stöd från ledningen.Du behöver kunnaVi söker dig som har utbildning med teknisk inriktning samt några års erfarenhet av framgångsrik tjänsteförsäljning inom industrin. För att bli framgångsrik i rollen är det viktigt att du har en god teknisk och ekonomisk grundförståelse. Vi förväntar oss att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska. B körkort är ett krav och självklart älskar du att ligga ute på vägarna.Vem är duSom person är du affärsinriktad och kan identifiera vilka aktiviteter som krävs för att driva försäljning till avslut. Du är energisk, får saker gjorda och avslutar påbörjade aktiviteter. Viktigt att du är strukturerad och kan prioritera dina arbetsuppgifter på ett bra sätt i samråd med närmaste chef. Vi söker en person som är förtroendeingivande och som är van att bygga långsiktiga nätverk. Att arbeta självständigt är en självklarhet för dig men du trivs också med teamarbete. För att nå resultat i denna roll krävs att du kan samarbeta med både interna och externa intressenter. Du är stresstålig och en god förhandlare.TjänstenTjänsten är på heltid och tillsvidare.Placeringsort: Luleå, Kiruna/GällivareFrekventa resor ingår i tjänstenFrågor:För ytterligare frågor om tjänsten samt företaget vänligen kontakta säljchef Henrik Mjörning på +46732014680 eller via mail på henrik.mjorning@konecranes.com 2021-04-07Ansökan med CV samt presentationsbrev med svar på varför du söker tjänsten och vad du kan erbjuda oss skickar du in via vår rekryteringsportal. Observera att urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.Välkommen med din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-04-20Konecranes ABLastvägen 2098138 KIRUNA5676402