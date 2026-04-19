Service personal sökes
2026-04-19
Karl-Mikael växer och vi måste rekrytera mer sommelierer/servicepersonal. Vi söker någon som vill jobba 3-4 dagar i veckan,
Du har jobbat några år i branschen.
Självgående, säljande, vinkunnig och intresserad av mat och vin i kombination.
Flytande i svenska är ett krav, även engelska är viktigt då vi har många utländska gäster som besöker oss.
Timanställning som kan ändras till fast anställning.
Vi söker dig som brinner för serviceyrket och som gillar att jobba kväll. Du ska ha jobbat minst 2 år med a lá carte samt fasta menyer och gillar att utvecklas med jobbet.
Viktigt att kunna jobba individuellt men även i team.
Kvalité är det vi står för så viktigt att du också känner samma sak för kunden.
Vinkunskap är ett måste.
Restaurangen ligger 7min från Malmö C.
Skicka ditt cv och berätta lite om dig själv.
Nämn gärna referenser.
Vi är medlemmar i Visita och tillämpar deras kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: work@karl-mikael.com Arbetsgivare Karl-Mikael Restaurang AB
Engelbrektsgatan 13 (visa karta
211 33 MALMÖ
