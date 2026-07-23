service personal
S4 Gruppen AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-07-23
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Om jobbet
Vill du arbeta i ett modernt restaurangkoncept där tempo, kvalitet, gästfokus och personlig service går hand i hand?
Pepa Deli i Linköping söker nu en ny medarbetare till vårt team.
Pepa Deli är ett avslappnat och modernt restaurangkoncept. Hos oss möts gäster av god mat, härlig atmosfär och ett serviceflöde där enkelhet, värme och kvalitet står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som servicepersonal hos oss är du en viktig del av gästens upplevelse. Pepa Deli arbetar med ett fast-casual-koncept där gästen beställer och betalar i baren, men där service, närvaro och gästkontakt fortfarande är mycket viktiga delar av upplevelsen.
Din roll är att välkomna gäster, guida dem genom vårt koncept och vår meny, hjälpa till med beställningar, servera dryck, hålla lokalen ren och organiserad samt bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
välkomna gäster med värme, energi och professionalism
förklara vårt koncept och hjälpa gäster vid beställning
ta emot beställningar och betalningar i kassan
servera dryck och hjälpa till med enklare baruppgifter
rekommendera mat, dryck och passande kombinationer
se till att gästerna känner sig sedda även efter beställning
hålla matsal, bar, stationer och uteservering rena och organiserade
plocka disk, torka bord och förbereda inför nya gäster
samarbeta nära med kök, bar och övriga kollegor
bidra till ett smidigt serviceflöde även under högt tempo
Vi söker dig som:
är social, positiv och trygg i mötet med människor
tycker om service och vill ge gästerna en bra upplevelse
är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
trivs i ett högt tempo och kan behålla lugnet under stress
har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor
är flexibel och ser vad som behöver göras
har intresse för mat, dryck och restaurangmiljö
gärna har tidigare erfarenhet av restaurang, café, bar eller service
Tidigare erfarenhet av servering, kassa eller bar är meriterande, men rätt personlighet, vilja att lära sig och ett starkt gästfokus är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
arbete i ett engagerat och familjärt team
en modern och social arbetsplats i centrala Linköping
möjlighet att utvecklas inom service, restaurang och värdskap
varierande arbetsuppgifter i ett levande restaurangkoncept
en arbetsplats där kvalitet, tempo och gästupplevelse står i fokus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: info.linkoping@pepadeli.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S4 Gruppen AB
(org.nr 556910-6734), https://www.pepadeli.se/
Stora Torget 1 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Kontakt
Resturang ansvarig
zoran S. Ljubas zoran@pepadeli.se 0737538824 Jobbnummer
10010393