Service och verkstadsmekaniker till Cold Cut Systems
Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-01-02
Har du ett stort intresse för mekanik och teknik? Är du en driven, ansvarstagande och positiv person? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting en Service och verkstadsmekaniker till Cold Cut Systems. Cold Cut Systems grundades 1989 och är världsledande inom brandbekämpning genom skärsläckning. Minskad vattenmängd, mindre vattenskador efter släckning och säkrare arbetsmiljö för brandmännen är några av de positiva effekter som släckningssystemet "coldcut cobra" ger. I Sverige finns det idag 150 system, varav 120 hos svensk räddningstjänst. Läs gärna mer på www.coldcutsystems.com
Som Service och verkstadsmekaniker kommer du ha en viktig roll i Cold Cut Systems fortsatta utveckling! I rollen kommer du ansvara för service, felsökning och reparation av Cold Cut Systems produkter. Du kommer vara delaktig i förbättringsarbeten gällande produktions- och utvecklingsprocessen samt säkerställa att allt arbete utförs och dokumenteras ansvarsfullt enligt gällande rutiner. Vidare kommer du att genomföra serviceutbildning och comissioning, anpassat efter marknadens behov. Du kommer att utgå från Cold Cut Systems verksamhet i Kungsbacka och arbeta både inne i verkstaden och ute hos kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Utföra service av enheter ute hos kund samt i verksamheten
• Säkerställa att produkterna packas och levereras enligt specifikationer
• Ansvara för teknisk utbildning och support
• Ta fram offerter och skapa faktureringsunderlag efter genomfört arbete
• Ansvara för akut felsökning och avhjälpande/förebyggande åtgärder hos kunder
• Hantera akut felsökning och eventuella reklamationer
• Rapportering av avvikelser och dokumentation gällande produkter
• Lastning och lossning av in- och utleveranser
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Cold Cut Systems. Tjänsten planerar att starta omgående eller enligt överenskommelse och pågå som minst i 6 månader, med stor chans till förlängning. Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt på kontorstider.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har en gymnasieutbildning inom tekniskt område såsom mekanik, hydraulik och/eller fordonsel (12v/24v) eller likvärdig erfarenhet
• Har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
• Har B-körkort
Meriterande är arbetslivserfarenhet inom mekanik, hydraulik eller fordonsel
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! För att lyckas i rollen ser vi att du är driven, strukturerad och besitter förmågan att ta egna initiativ. Du är positiv, ansvarstagande och en lagspelare som kommunicerar effektivt både internt och externt. För att trivas och bli framgångsrik i rollen krävs att du vågar ta för dig och besitter en god social förmåga.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på akademiker, yrkesutbildade och studenter. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 24 200 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
