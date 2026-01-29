Service och underhållsmekaniker personbilar
Sandfors Trading AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2026-01-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandfors Trading AB i Skellefteå
# Service- och underhållsmekaniker för personbilar
• *Skellefteå | Heltid**
Vi söker dig som kan utföra servicearbeten på personbilar. Arbetet passar dig som vill jobba självständigt med grundläggande bilservice.
## Arbetsuppgifter
• Bilservice och underhåll
• Bromsbyten och däckbyten
• Enklare felsökning
• Handtvätt av bilar
• Beställning av reservdelar
• Kundkontakt vid behov
## Krav
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Körkort
• Kan arbeta självständigt
• *Vi erbjuder:** Heltid enligt avtal, kollektivavtal, fasta återkommande kunder.
Ansökan via e-post hr@hyrbilskelleftea.se
Telefon nummer. 070 538 30 70 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: hr@hyrbilskelleftea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandfors Trading AB
(org.nr 559054-5231) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9712873