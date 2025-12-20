Service och underhållsmekaniker personbilar

Sandfors Trading AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå
2025-12-20


Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå, Robertsfors, Piteå, Norsjö, Vindeln eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sandfors Trading AB i Skellefteå

# Service- och underhållsmekaniker för personbilar
• *Skellefteå | Heltid**
Vi söker dig som kan utföra servicearbeten på personbilar. Arbetet passar dig som vill jobba självständigt med grundläggande bilservice.
## Arbetsuppgifter
• Bilservice och underhåll
• Bromsbyten och däckbyten
• Enklare felsökning
• Handtvätt av bilar
• Beställning av reservdelar
• Kundkontakt vid behov

## Krav
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Körkort
• Kan arbeta självständigt
• *Vi erbjuder:** Heltid enligt avtal, kollektivavtal, fasta återkommande kunder.
Ansökan via e-post hr@hyrbilskelleftea.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: hr@hyrbilskelleftea.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sandfors Trading AB (org.nr 559054-5231)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9658227

Prenumerera på jobb från Sandfors Trading AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sandfors Trading AB: