Service och underhålls montör till G Tech Vulk AB
Konsultia AB / Montörsjobb / Gällivare Visa alla montörsjobb i Gällivare
2026-03-31
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Överkalix
, Boden
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
G Tech Vulk AB grundades 2021 och bygger på många års erfarenhet inom gummi och slitmaterial.
Med specialistkunskap inom underhåll och gummi hjälper vi kunder att hitta smarta och hållbara lösningar på de utmaningar som dyker upp i deras vardag. Vi brinner för kvalitet, hantverk och att lösa problem på riktigt. Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Du kommer vara placerad på verkstadsavdelningen i Gällivare där de mesta av jobben utförs.
Beläggning av rågummi
Tillverkning och montage av slitgummiprodukter
Reparation och underhåll av transportband
Montage och service av bandskrapor
Blästringsarbeten m.m.
Det är varierande arbetsuppgifter där noggrannhet och problemlösning går hand i hand.Profil
Vem vi söker
Vi tror att du har någon form av praktisk bakgrund - kanske från industri, gummi, montage eller arbetat med tillskärning av material. Erfarenhet av härdplaster, slitbeläggning eller reparation av gummerade produkter är ett plus.
Har du jobbat som mattläggare? Då har du hands-on erfarenhet som är väldigt värdefull hos oss.
Men viktigast av allt är du som person:
Du är nyfiken, praktisk och gillar att hitta lösningar
Du trivs i en liten grupp där man hjälper varandra
Du är självständig men fungerar bra i samarbete
Du tar ansvar för ditt arbete och ser möjligheter att utvecklas vidareKvalifikationer
B-körkort
Övrig information
Detta är i första hand en dagtids tjänst men viss anpassning för veckopendlig är ev möjlig.
Boende kan ordnas av företaget vid behov och arbetet sker huvudsakligen i verkstaden.
För dig som tar för dig och vill framåt finns möjligheter att utvecklas långsiktigt i rollen, anställning sker löpande så ta chansen och sök redan idag ! Om företaget
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Sakajärvi 1 (visa karta
)
982 92 GÄLLIVARE Arbetsplats
G Tech Vulk AB Kontakt
Sandra Engström sandra@konsultia.se +46 70 580 74 32 Jobbnummer
9829906