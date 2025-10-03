Service och underhåll Monvir Terminals AB

Monvir Terminals AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2025-10-03


Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Monvir Terminals AB i Göteborg

Vi söker en mångsidig och lösningsorienterad medarbetare till vår service- och underhållsavdelning. Rollen kräver bred teknisk kompetens och förmågan att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i teamet.

Kompetensområden
• Truckreparationer: Erfarenhet av felsökning, service och reparation av truckar.

• El: Goda kunskaper inom elinstallationer och felsökning.

• IT: God datorvana, inklusive arbete i digitala system, dokumentation och rapportering.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Dina personliga egenskaper
• Självgående, ansvarstagande och trygg i att arbeta självständigt.

• Flexibel, lösningsorienterad och ser tekniska problem som spännande utmaningar.

• Noggrann, säkerhetsmedveten och strukturerad.

• Kommunikativ, samarbetsinriktad och bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Vi söker dig som
• Har teknisk bakgrund, exempelvis från fordons- eller elprogrammet, eller motsvarande kompetenser.

• Kan kombinera fysiskt arbete med administrativa uppgifter.

• Är engagerad, intresserad och värdesätter samarbete.

• Har förmågan att förutse, prioritera och slutföra uppgifter på ett effektivt sätt.

• Kommunicerar tydligt och bidrar med en positiv inställning.

• Är van att använda datorer för administration, dokumenthantering och kommunikation.

• Behärskar engelska, då viss dokumentation är på engelska.

• Har B-körkort.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Monvir Terminals AB (org.nr 556799-7175)

Kontakt
Roy Rask
roy.rask@monvir.se

Jobbnummer
9538712

Prenumerera på jobb från Monvir Terminals AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Monvir Terminals AB: