Service och underhåll Monvir Terminals AB

2025-10-03
Vi söker en mångsidig och lösningsorienterad medarbetare till vår service- och underhållsavdelning. Rollen kräver bred teknisk kompetens och förmågan att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Kompetensområden
• Truckreparationer: Erfarenhet av felsökning, service och reparation av truckar.
• El: Goda kunskaper inom elinstallationer och felsökning.
• IT: God datorvana, inklusive arbete i digitala system, dokumentation och rapportering.
• Självgående, ansvarstagande och trygg i att arbeta självständigt.
• Flexibel, lösningsorienterad och ser tekniska problem som spännande utmaningar.
• Noggrann, säkerhetsmedveten och strukturerad.
• Kommunikativ, samarbetsinriktad och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som
• Har teknisk bakgrund, exempelvis från fordons- eller elprogrammet, eller motsvarande kompetenser.
• Kan kombinera fysiskt arbete med administrativa uppgifter.
• Är engagerad, intresserad och värdesätter samarbete.
• Har förmågan att förutse, prioritera och slutföra uppgifter på ett effektivt sätt.
• Kommunicerar tydligt och bidrar med en positiv inställning.
• Är van att använda datorer för administration, dokumenthantering och kommunikation.
• Behärskar engelska, då viss dokumentation är på engelska.
• Har B-körkort. Ersättning
