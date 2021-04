Service och reklamationsmottagare till Proffsmagasinet - Performiq AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

TjänstebeskrivningÄr du en problemlösare som tycker om kundkontakt? Är du en person som brinner för kundnöjdhet? Då kanske du är personen som Proffsmagasinet just nu söker till sin service- och reklamationsavdelning!BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTERI rollen på Proffsmagasinet kommer du att arbeta på service- och reklamationsavdelningen där du tar hand om returmottagning, returhantering och returuppföljning.Inkommande kundärenden via mail, telefon (chatt på sikt).Ångrade köp, reklamationer, garanti och serviceärenden.Hantering och kontroll av returer och serviceärenden.Kontakt externt med partners så som leverantörer, speditörer och externt lager.Kontakt internt med övriga avdelningar - främst inköp, lager och ekonomi.Krav på personKRAV PÅ PERSONDu har en slutförd gymnasieutbildning och minst 3 års arbetslivserfarenhet av kundkontakt, exempelvis från kundservice eller butik, där du har arbetat med försäljning av produkter, returer och ångrade köp. Vi ser det som ett extra plus om du har arbetat både mot företag och konsument. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift och det är meriterande om du har kunskap i norska eller finska språket då Proffsmagasinet arbetar mot både Norge och Finland.Har du kunskap inom ångerrätt, reklamation och distanshandelslagen väger detta tungt.Som person är du:Initiativtagande.Självgående.Noggrann.Ansvarstagande.Serviceminded.ÖVRIGTStart: Omgående, enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 40 timmar i veckan.Arbetstid: Kontorstider. 07-17, rullande schema.Adress: Kilabergsvägen, Hägersten, Stockholm.OM PERFORMIQPerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Oscar Dahl på 073-940 12 70. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten - kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Sökord: service, reklamation, kundtjänst, kundservice, vvs, el, verktyg, proffsmagasinetFöretagspresentation2021-04-14Proffsmagasinet är Nordens ledande E-handel inom verktyg och mätinstrument. Verksamheten bedrivs på webbplatserna Proffsmagasinet.se, Staypro.no, Staypro.fi samt Verktygsproffsen.se. Den primära målgruppen är företag då sortimentet består av produkter riktade mot den professionella användaren. Vi välkomnar även privatpersoner som vill köpa högkvalitativa produkter. Vi är ett team på ca 70 personer baserat i Stockholm, där vi har kontor, butik och lager. Med en tekniskt kompetent kundtjänst hjälper vi kunden att köpa rätt produkt till rätt användningsområde. Verksamheten är extremt expansiv och har sedan start vuxit med ca 50% per år. Idag omsätter verksamheten ca 450 miljoner kronor med god lönsamhet. I januari 2018 förvärvades bolaget av Ahlsell som är den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Performiq AB5689527