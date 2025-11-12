Service & Operations Manager till premiumuppdrag inom Facility Services
Carotte Staff AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carotte Staff AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla en ny spetsdivision inom Facility Services hos ett av Sveriges mest framåtlutade serviceföretag? Carotte växer och söker en erfaren och affärsdriven ledare som vill ta helhetsansvar för att bygga upp, organisera och driva vår IFM-leverans i Stockholms citydistrikt. Vår ambition är att bli Sveriges ledande företag inom detta område. Ledande för oss betyder högst kund- och medarbetarnöjdhet i branschen. Carotte Group är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom kvalitativ Facility Services och vi befinner oss i en expansiv fas där nya möjligheter skapas varje dag. Genom tre specialiserade bolag inom mat möten och service levererar vi vår helhetslösning Carotte Concierge. Om rollen Du kommer arbeta som Service & Operations Manager till några av våra mest prestigefyllda uppdrag i centrala Stockholm. Ett uppdrag där värdskap, kvalitet och innovation möts i vardagen och där du får leda och utveckla helheten. Som Service & Operations Manager har du det övergripande ansvaret för att leveransen flyter sömlöst varje dag. Du leder ett engagerat team på drygt 20 personer, med två direktrapporterande ledare. Du har det övergripande ansvaret för drift, kvalitet, personal, ekonomi och utveckling. Genom nära samarbete med kunden, tydlig kommunikation och ett coachande ledarskap driver du både människor och verksamhet framåt. Ambitionen är att du börjar innan uppdragets start. Där är du delaktig i att rekrytera och onboarda personal samt att sätta upp rutiner och processer för uppdraget. Dina huvuduppgifter inkluderar:
Leda, coacha och inspirera ledare och serviceteam
Övergripande ansvarig för drift, kvalitet och kundnöjdhet
Följa upp KPI:er, ekonomi och avtalade servicenivåer
Driva utvecklingsarbete, innovation och hållbarhet
Utveckla samarbetet och stärka kundpartnerskapet
Du är En naturlig ledare med passion för service och människor. Med trygghet och engagemang leder du genom att inspirera snarare än instruera och skapar en kultur där professionalism och värdskap går hand i hand. Du ser helheten samtidigt som du aldrig låter detaljerna gå obemärkta förbi.
Att skapa miljöer som andas kvalitet och premium ligger i ditt DNA och du vet vad som krävs för att leverera det lilla extra. I en vardag som präglas av tempo och variation finner du energi, struktur och glädje i att utveckla både teamet och leveransen.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av en ledande roll inom IFM, facility management, hotell, kontorsservice eller liknande
Stark kommunikativ förmåga och naturlig känsla för kundrelationer
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och att leda genom andra ledare
Djup förståelse för ekonomi, nyckeltal och uppföljning
Varför Carotte? Hos oss blir du en del av ett företag som tänker långsiktigt. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får stort handlingsutrymme, möjlighet att påverka och chansen att utveckla både människor och processer. Carotte är en arbetsplats för dig som vill vara med och forma framtidens serviceupplevelser och som tror att kvalitet och god service alltid lönar sig. Plats: Centrala Stockholm Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, tillsvidare
#Servicemanager #servicechef # Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392) Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
9600615