Service medlem sökes till Smash-N-Go Lindholmen
Karchaoui, Aladdin / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-22
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Låt oss börja med vilka som inte ska söka.
Om målet bara är att få ett jobb, göra det som krävs och sedan gå hem, kommer du sannolikt inte att trivas hos oss.
Om du letar efter en arbetsplats där det är okej att komma sent, skylla ifrån sig, göra minsta möjliga eller vänta på att någon annan ska lösa problemen, då är detta inte rätt plats för dig.
Smash-N-Go är inte bara en arbetsplats.
Vi är ett team som bryr sig om varandra, ställer upp för varandra och arbetar mot samma mål. Vi ser varandra som en familj där alla förväntas bidra, ta ansvar och hjälpa laget att lyckas.
Vi värderar professionalism extremt högt.
Det betyder att vi kommer i tid. Vi håller våra löften. Vi tar ansvar för våra misstag. Vi behandlar gäster, kollegor och verksamheten med respekt. Vi håller hög standard även när ingen tittar.
Vi söker inte perfekta människor.
Vi söker människor med karaktär.
Människor som vill utvecklas.
Människor som vill bli bättre.
Människor som tar ägarskap över resultat istället för att hitta ursäkter.
Vi söker personer som:
Tar ansvar utan att bli tillsagda.
Håller höga standarder även när ingen tittar.
Bryr sig om sina kollegor och hjälper till där det behövs.
Vill utvecklas både professionellt och personligt.
Tar ägarskap över resultat.
Ser problem som något som ska lösas.
Har en stark arbetsmoral.
Förstår att professionalism inte är något man gör ibland – det är något man lever varje dag.
Vi tror på ständig förbättring.
Varje dag försöker vi bli lite bättre än dagen innan.
Bättre service.
Bättre kvalitet.
Bättre lagkamrater.
Bättre människor.
Vi bryr oss om varandra, men vi ställer också krav på varandra.
Det betyder att om du vill utvecklas kommer du att få massor av stöd.
Men det betyder också att vi håller varandra ansvariga för de standarder vi satt upp.
Vi tar vårt arbete på största allvar, men vi tar inte alltid oss själva på största allvar.
Vi skrattar mycket.
Vi har roligt tillsammans.
Vi firar framgångar tillsammans.
Men när gästen står framför oss och när det är dags att leverera finns det inga genvägar.
Standarden är inte förhandlingsbar.
Vi bygger inte bara Göteborgs bästa smashburgare.
Vi bygger ett lag av människor som bryr sig om varandra, håller varandra ansvariga och strävar efter att bli bättre varje dag.
Om det här låter inspirerande kommer du sannolikt att trivas väldigt bra hos oss.
Om höga förväntningar, ansvarstagande, professionalism och ständig utveckling känns jobbigt kommer du förmodligen inte att passa in i kulturen.
Erfarenhet är meriterande men inte avgörande.
Inställning, karaktär och vilja att lära sig väger tyngre.
Känner du igen dig?
Då vill vi gärna höra från dig.
Svara gärna på följande fråga när du ansöker
"Vad betyder ansvarstagande för dig, och kan du ge ett exempel på när du tog ansvar för ett problem utan att någon bad dig?" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: Info@smashngo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karchaoui, Aladdin
Topasgatan 1 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Karchaoui Aladdin-Nabil Jobbnummer
9973970