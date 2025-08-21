Service Manager till paket- och informationsdisk i Skärholmen Centrum
Middlepoint AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Middlepoint AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vill du bli en del av ett engagerat och serviceinriktat team? I rollen som Service Manager hos oss på EWAY, det välbesökta servicecenter i Skärholmen Centrum, får du vara ansiktet utåt och skapa positiva upplevelser för både besökare, kunder och medarbetare.
Med ett professionellt och varmt bemötande ser du till att varje besök blir så smidigt och trevligt som möjligt. Du erbjuder hjälp med allt från enklare ärenden till mer avancerad service - alltid med kundupplevelsen i fokus. I rollen jobbar du både administrativt och fysiskt för att levererar service på hög nivå!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera post- och paketutlämning
Arbeta på ett logistiskt effektiv sätt
Välkomna och vägleda besökare
Sköta kontakt med leverantörer och fraktbolag
Stötta med kommunikation via centrumets sociala medier
Ansvara för serviceärenden och daglig administration
Bidra till utveckling och förbättring av serviceutbudet
Vi söker dig som:
Har en naturlig känsla för service och bemötande
Är flexibel, självgående och trivs med båda fysiska och administrativa uppgifter
Har god kommunikationsförmåga och är lyhörd för olika behov
Gillar att ta ansvar och vara delaktig i att utveckla arbetssätt
Gärna har jobbat med pakethantering och/eller logistik
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Visstidsanställning till och med 31/12 2025 med chans till förlängning eller permanent roll Sysselsättningsgrad: 100% Start: Omgående Arbetstider: Måndag till fredag 09:00-18:00 alternativt schema som inkluderar 2 lördagar månaden
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), http://middlepoint.se/ Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9469973