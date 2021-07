Service Manager BI till Swedish Match - Nexer Recruit AB - Datajobb i Stockholm

Nexer Recruit AB / Datajobb / Stockholm2021-07-06Nu kan du bli en del av en IT organisation som har en hög ambition att skapa värde för sin verksamhet - en producerande verksamhet som äger sin värdekedja.Som Service Manager blir du drivande i förvaltningsarbetet med hela BI applikationsportföljen som ditt ansvarsområde; där du arbetar aktivt för både mindre och större förändringar av vikt för att driva affären framåt. Du leder ett team om ett 10-tal personer och rapporterar till Head of BI.Din vardagSom Service Manager inom BI avdelningen kommer du leda arbetet för ett team där du driver progress relaterat till alla relevanta applikationer i förvaltningsportföljen. Du främjar samarbete med både interna och externa intressenter samt partners/leverantörer där du tillsammans med kollegor utvärderar både krav och lösningar. I din roll jobbar du tätt med att främja och vidhålla goda relationer.Din roll är organiserande rörande förbättringar och licensavtal tillhörande BI avdelnings förvaltnings uppdrag. Som service Manager säkerställer du bl.a. en optimerad, skalbar, säker miljö där design av funktionalitet leder till en värdeökning för organisationen i stort.Vem är du?Du är en erfaren systemförvaltare eller Förvaltningsledare IT och van att samarbeta internt, i och med en grupp, samt verksamheten i stort och partners. I din roll har du tidigare erfarenhet av att planera och organisera arbetet för andra utifrån en förädling av tjänster och lösningar. I din roll har du haft fokus på att introducera, nya arbetssätt till nytta för värdefullt team-arbete och förvaltning i stort.Det anses meriterande om du har en förståelse för tekniklösningar och verktyg kopplat till BI.Vill du veta mer?I den här rekryteringen samarbetar vi med Nexer Recruit. Vill du veta mer, kontakta rekryteringskonsult Kristin Burrescia på kristin.burrescia@nexergroup.com alternativt mobil 070-247 20 01. Välkommen med din ansökan på www.nexerrecruit.se/jobb. Urval och intervjuer kommer ske löpande med start per den 9 Aug.Om Swedish MatchSwedish Match har en vision om en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa ­produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör. På Swedish Match jobbar du i ett internationellt börsnoterat bolag som utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa produkter under marknadsledande varumärken. Swedish Match har verksamhet i elva länder och koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sju länder. Huvudkontoret, där denna roll utgår ifrån, ligger i centrala Stockholm.Grundläggande värderingar är passion, ägarskap, innovation och kvalitet. Det existerar en koncerngemensam hållbarhetsplan. Uppförandekoden utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete inom hela koncernen. Den representerar Swedish Match och alla våra medarbetares engagemang för att bedriva vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt genom att visa integritet och respekt för våra intressenter och samhället som helhet.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-09-11Nexer Recruit AB5850457