Service Manager
Arjeplog Hotel Silverhatten AB / Servitörsjobb / Arjeplog Visa alla servitörsjobb i Arjeplog
2026-06-15
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Silver Resort - navet i turism- och biltestverksamheten i Arjeplog är en hotellkedja med fokus på testindustri, konferenser, event och vinterturism. Vårt syfte är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event.
Som Service Manager hos oss måste du ha rätt personlighet, vara öppen, utåtriktad, framåt, social och gilla att möta människor från hela världen och kunna ge dem ett personligt och professionellt bemötande.
Du är den naturliga länken mellan vår Food & Beverage Manager och övrig personal.
Du älskar service och är en stjärna på värdskap
Du är en naturlig ledare som älskar att bygga engagerade team
Du har en positiv och glad inställning
Du drivs av att få dina kollegor att växa och alltid göra det bästa av varje arbetsdag
Du är en problemlösare som älskar alla stora och små utmaningar som den dagliga driften ger
Du är strukturerad, metodisk, kvalitetsmedveten och mycket ordningsam
Dina uppgifter är bland annat:
Vara delaktig i att starta upp & stänga ner våra restauranger inför och efter säsong
Schemaläggning och budgeteringen av personal
Till vintersäsongen 2026/27 söker vi nu ett antal personer som tillsammans med oss vill jobba i en spännande och intensiv bransch. Då våra gäster är internationella kommer du att prata engelska största delen av din arbetstid. Ett krav är några års yrkeserfarenhet, goda mat och dryckeskunskaper och rätt personlighet. Arbetet är i huvudsak förlagt kvällstid samt helger.
Tjänsterna är tidsbegränsade (November-Mars) och kommer att tillsättas löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: emma.skavik@silverresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service Manager Vinter 2027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplog Hotel Silverhatten AB
(org.nr 556516-6492), https://silverresort.se/
Silvervägen 1 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Silver Resort Kontakt
Food & Beverage Manager
Emma Skavik emma.skavik@silverresort.se Jobbnummer
9962697