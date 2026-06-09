Service Manager
ISS Facility Services AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Erfaren och positiv ledare med proaktivt driv och starkt affärsfokus – som bygger samarbeten och utvecklar både operativ leverans och komplexa flyttprojekt
Om rollen
Som Service Manager får du ett helhetsansvar för ett av ISS värdefulla kontrakt med huvudkontor i Stockholm och verksamhet över hela Sverige. Här får du en nyckelroll i att leda ett erfaret team, utveckla starka kundrelationer och driva ett långsiktigt och framgångsrikt partnerskap.
Placering: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, med en inledande provanställning om 6 månader
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Personal- och resultatansvar
Leda ett erfaret och professionellt team som redan levererar starka resultat i partnerskap med kunden
Säkerställa fortsatt hög leverans och ett positivt ISS-avtryck
Utveckla och stärka samarbetet med kundens Workplace-team
Driva projekt och vidareutveckling av partnerskapet
Resor och närvaro på olika kontor i Sverige
Ingår i ledningsgruppen med direkt rapportering till Key Account Manager
Vi erbjuder Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter – allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker en erfaren och trygg ledare med ett närvarande, tillitsbaserat och engagerande ledarskap. Du skapar struktur, energi och riktning i en vardag där både människor och leverans står i fokus – och du får saker att hända genom samarbete och tydlig kommunikation.
Du har dokumenterad erfarenhet av ledande roller med personal- och resultatansvar samt vana av att driva och leda projekt i komplexa och operativa miljöer. Du trivs i kundnära sammanhang och har erfarenhet av att utveckla långsiktiga och värdeskapande partnerskap.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift och har god systemvana, inklusive arbete i finansiella system, Excel och datadrivna verktyg.
Som person är du positiv, engagerad och inkluderande – du samlar teamet, skapar energi och får människor att dra åt samma håll. Du är samtidigt strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, med ett starkt driv att utveckla, förbättra och ta nästa steg.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 2026-06-30. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I din ansökan bifogar du CV och personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta Ina Alwén, Key Account Manager via: ina.alwen@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Årstaängsvägen 21b (visa karta
)
117 60 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Ina Alwén ina.alwen@se.issworld.com Jobbnummer
9954228