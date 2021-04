Service Manager - Software Applications - Saab AB - Supportteknikerjobb i Linköping

Saab AB / Supportteknikerjobb / Linköping2021-04-12Din framtida utmaning:I den här rollen kommer du bli en av de personer som leder arbetet för ett team på ca 6 personer som jobbar nära och stöttar den verksamhet som har till uppgift att ta fram mjukvara för Saabs produkter.Du kommer att få ansvara för förvaltning av ett par av IT-tjänster som vi ansvarar för. Den här tjänsten är till stora delar operativ där du har ett leveransansvar och ansvarar över ett teams prestation.Den du är idag:För den här roll ser vi gärna att du är noggrann, kan prioritera och delegera samt har en god förmåga att kommunicera med kravställare i verksamheten. I alla våra åtaganden värdesätter vi social kompetens och att man är serviceinriktad, prestige når vi tillsammans som team inte individuellt.Vi ser gärna att du:* Har en högskoleingenjörs utbildning.* Har över 10 års erfarenhet inom IT-branschen.* Har minst 5 års erfarenhet i en ledarskapsroll inom IT.* Har kunskaper inom projektledning/förvaltningsledning* Talar och skriver obehindrat på svenska samt engelska.Har du erfarenhet från mjukvaruutveckling så anses det vara meriterande.Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Vad du blir en del av:Du kommer att verka inom avdelningen Development & Manufacturing IT Services (DMS) inom Group IT och där bli en del av sektionen Software Applications. På sektionen arbetar ca 25 personer idag med IT-lösningar, metodstöd och strategiska frågeställningar kopplade till verktyg och processer som används vid framtagning av mjukvara.Läs mer om oss härSista dag att ansöka är 2021-04-23Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.Kontakt: Johan Sundqvist, rekryterande chefÖnskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-12Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-26SAAB AB5684101