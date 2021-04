Service Host, Frukost, Scandic Alvik, deltid 80% - Scandic Hotels AB - Restaurangbiträdesjobb i Stockholm

Scandic Hotels AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm2021-04-07Scandic Alvik är ett fullservice hotell med ständig aktivitet beläget i Bromma, endast 10 min från Stockholm city. Vår ambition är att bli det ledande möteshotellet i Sverige och vara bäst på gästupplevelser inom Scandic. Hos oss ingår du i ett härligt team med engagerade medarbetare. Hotellet har ett centralt läge med spännande variation av gäster bestående av allt ifrån affärsresenärer, nyfikna turister till stora konferenssällskap. Älskar du att leverera oförglömlig service i världsklass och att skratta på arbetstid? Då passar du perfekt i vårt team!Nu söker vi en Service Host / Frukostvärd - som vill leverera en frukostupplevelse i världsklass i sommarI vår restaurang samlas våra kollegor för att tillsammans hjälpas åt att förbereda en av de mest njutbara stunderna under gästernas vistelse hos oss - frukostbuffén. Vi tror att du vill välkomna våra gäster med ditt eget unika jag och ge dem den bästa möjliga starten på dagen genom att servera dem utsökt, KRAV-märkt mat.Dina arbetsuppgifter som Service Host:Möta, finnas till för och ge personlig service till våra gäster.Förbereda och hålla våra bufféer uppfyllda och inbjudande, i enlighet med våra koncept.Bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö.Hålla restaurangen ren och fräsch.Säkerställa att lagar, miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter följs.Samarbeta med kollegor från alla avdelningar.Följa rutiner kring ekologiska och kravmärkta produkter samt källsortering.Eftersom vi har högt fokus på hållbarhet kommer du att arbeta i en miljö där vi använder färska råvaror, kemikaliefria rengöringsmedel och vårt eget kranvatten, till förmån för det hållbara samhället.Vi söker dig som är morgonpigg, positiv och engagerad lagspelare som vill ge service i världsklass. Du har en förmåga att ta egna initiativ och trivs med att jobba i en miljö med högt tempo. Det finns även möjlighet att kombinera din tjänst med ytterligare arbetsuppgifter på hotellet, t. ex. på avdelningen Cleaning and First ImpressionErfarenheter du tar med och delar med ossDin personlighet och mindset är viktigast för den här rollen, har du tidigare erfarenhet av serviceyrket är det ett plus.Du kan tala engelska och svenska.Information om tjänstenDet här är en visstidsanställning på deltid i sommar.Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.Har du ambitioner att utvecklas kommer du att få utrymme att växa i din roll.Utvecklingsmöjligheterna inom vår organisation är oändliga, både i Sverige och utomlands. Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic Alvik!Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.Delar du våra värderingar?BE A PRO VÄX I DIN ROLL OCH I ORGANISATIONENUtvecklas i den riktning du önskar, vilken den än är.BE YOU DU ÄR BLAND VÄNNERDu kan vara dig själv här, det är så vi lyckas ge genuin och personlig service till våra gäster.BE CARING SKAPA RUM FÖR MORGONDAGENVi kommer att utmana dig att ta initiativ för att påskynda den positiva globala utvecklingen och bygga denna och framtida generationer som en helhet.BE BOLD KLIV UR DIN KOMFORTZON OCH GÖR SKILLNADVi har musklerna att se till att bra initiativ lyfts och nyttjas.Varaktighet, arbetstidDeltid Visstidsanställning under sommaren (Juni till Augusti)2021-04-07Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-18Scandic Hotels AB5675485