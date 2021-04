Service Host, F&B Services - Frukost, Scandic Uppsala, deltid 5 - Scandic Hotels AB - Restaurangbiträdesjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Scandic Hotels AB

Scandic Hotels AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala2021-04-07Nu söker vi Service Hosts till hotellen Scandic Uppsala Nord och Scandic Uplandia.Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Service Host agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.I rollen som Service Host arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!Vad är innebär rollen som Service Host?Nu söker vi medarbetare som ska arbeta inom området F&B Services,frukost, på båda våra hotell i Uppsala. Du som arbetar som service host i vår frukost är den första som våra gäster möter på morgonen, därför är det utav stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov.I dina arbetsuppgifter ingår enklare matlagning, förberedelse, framplockning samt att hålla ordning i kök och allmänna utrymmen. Du ser till att disk, renhållning och egenkontroll flyter på och i enlighet med livsmedelspolicy, koncept och manualer.Vem är du?För att passa i rollen tror vi att du har ett brinnande intresse för service, är effektiv samt har någon form av erfarenhet från liknande tjänst. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.Kompetens:Grundläggande livsmedelskunskaperServiceinriktadGoda språkkunskaper i svenska och kan använda språket i så väl tal som skriftInformation om tjänsten:Tjänsten är en visstidsanställning i sommar på deltid. Tjänsten innefattar arbete på båda våra Scandic hotell i Uppsala. Arbetstiden är förlagd både dag och kvällstid samt helger. Vi söker flera stjärnor som vill jobba i vårt team under sommaren. Möjlighet till extra jobb och förlängd anställning kan komma att ske.Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.Delar du våra värderingar?BE A PRO VÄX I DIN ROLL OCH I ORGANISATIONENUtvecklas i den riktning du önskar, vilken den än är.BE YOU DU ÄR BLAND VÄNNERDu kan vara dig själv här, det är så vi lyckas ge genuin och personlig service till våra gäster.BE CARING SKAPA RUM FÖR MORGONDAGENVi kommer att utmana dig att ta initiativ för att påskynda den positiva globala utvecklingen och bygga denna och framtida generationer som en helhet.BE BOLD KLIV UR DIN KOMFORTZON OCH GÖR SKILLNADVi har musklerna att se till att bra initiativ lyfts och nyttjas.Varaktighet, arbetstidDeltid Visstidsanställning under sommaren (Juni till Augusti)2021-04-07Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-05Scandic Hotels AB5676874