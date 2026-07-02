Service Desk Technician för konsultuppdrag i Helsingborg
Poolia AB / Supportteknikerjobb / Helsingborg Visa alla supportteknikerjobb i Helsingborg
2026-07-02
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, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
För kunds räkning söker vi nu en Service Desk Technician till ett bolag i Helsingborg. Rollen innebär att tillfälligt stärka upp företagets Service Desk och passar dig som har tidigare erfarenhet av IT-support, incidenthantering och supportärenden.
Uppdraget är på heltid och är initialt planerat till minst fyra månader, med start den 17 augusti.
Om rollen
Som Service Desk Technician kommer du att hantera inkommande incidenter och förfrågningar via telefon, e-post, chatt och på plats. När ärenden inte kan lösas direkt ansvarar du för att vidareförmedla dem till rätt internt team.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Hantera inkommande incidenter och supportärenden via telefon, e-post, chatt och på plats
Lösa inkommande ärenden när det är möjligt
Vidareförmedla ärenden till relevant internt team vid behov
Hantera behörighetsförfrågningar
Hantera förfrågningar kopplade till hårdvara
Ge support på plats
Stötta företagets olika kontor vid behov
Bidra till att effektivisera arbetssätt inom Service Desk
Arbeta proaktivt för att förebygga onödiga ärenden
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en liknande roll och som är trygg i att arbeta med incidenthantering och supportärenden.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst tre års erfarenhet från en liknande roll
Erfarenhet av incidenthantering i ServiceNow
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God kommunikativ förmåga i samarbete med teamet och andra interna teamPubliceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
Urval sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011616-2083372". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9990249