Service Desk Technician för konsultuppdrag i Helsingborg

Poolia AB / Supportteknikerjobb / Helsingborg
2026-07-02


Visa alla supportteknikerjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige

För kunds räkning söker vi nu en Service Desk Technician till ett bolag i Helsingborg. Rollen innebär att tillfälligt stärka upp företagets Service Desk och passar dig som har tidigare erfarenhet av IT-support, incidenthantering och supportärenden.
Uppdraget är på heltid och är initialt planerat till minst fyra månader, med start den 17 augusti.
Om rollen
Som Service Desk Technician kommer du att hantera inkommande incidenter och förfrågningar via telefon, e-post, chatt och på plats. När ärenden inte kan lösas direkt ansvarar du för att vidareförmedla dem till rätt internt team.
Du kommer bland annat att arbeta med:

Hantera inkommande incidenter och supportärenden via telefon, e-post, chatt och på plats

Lösa inkommande ärenden när det är möjligt

Vidareförmedla ärenden till relevant internt team vid behov

Hantera behörighetsförfrågningar

Hantera förfrågningar kopplade till hårdvara

Ge support på plats

Stötta företagets olika kontor vid behov

Bidra till att effektivisera arbetssätt inom Service Desk

Arbeta proaktivt för att förebygga onödiga ärenden

Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en liknande roll och som är trygg i att arbeta med incidenthantering och supportärenden.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:

Minst tre års erfarenhet från en liknande roll

Erfarenhet av incidenthantering i ServiceNow

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

God kommunikativ förmåga i samarbete med teamet och andra interna team

Publiceringsdatum
2026-07-02

Så ansöker du
Urval sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011616-2083372".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drottninggatan 1 (visa karta)
252 21  HELSINGBORG

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9990249

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: