Service Delivery Manager IT till BAE Systems Sverige
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2026-07-01
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Vill du ta en ledande roll i att forma vår framtida IT-infrastruktur?
Din framtida utmaning
Till våra företag som finns i Bofors och Örnsköldsvik söker vi nu fler Service Delivery Managers (SDM) för att möta den starka tillväxtresa vi som företag befinner oss i. IM&T är en Shared Service‐funktion som levererar IT‐ och närliggande tjänster till BAE Systems verksamheter i Sverige. Som SDM säkerställer du hög kvalitet i våra IT‐leveranser, agerar länk mellan verksamheten och våra IT‐partners och arbetar både operativt och strategiskt med styrning och utveckling av våra tjänsteområden. Avdelningen består av 36 medarbetare samt ett större antal konsulter. Du rapporterar till Chef Enterprise Services.
Ansvarsområden
Vara länken mellan verksamheten och våra IT‐partners
Prioritera och följa upp incidenter och beställningar
Ansvara för ett eller flera tjänsteområden (t.ex. Servicedesk, Arbetsplats, Server, Kommunikation, Utskrift)
Leda och driva projekt internt eller tillsammans med externa leverantörer
Underhålla dokumentation, t.ex. kontinuitetsplaner och processbeskrivningar
Administrera IT‐beställningar
Genomföra utbildningar samt ta fram och förvalta användarinstruktioner
Delta i CAB‐möten
Arbeta med kontinuerliga process- och serviceförbättringar
Vi söker dig som:
Har gedigen kompetens inom IT-infrastruktur, inklusive nätverk, serverplattformar och molnbaserade lösningar. Du har även relevant akademisk examen såsom systemvetare, högskole‐ eller civilingenjör eller motsvarande.
Du har god kännedom om och erfarenhet av:
ITIL‐processer
Service Integration
Outsourcade IT‐miljöer
Tillverkande industri
Vi söker dig som:
Har starkt eget driv och ansvarskänsla
Har god samarbets‐ och kommunikationsförmåga
Är målfokuserad och leveransorienterad
Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet
Trivs både med självständigt arbete och i team
Har en positiv och lösningsorienterad inställning
Delar gärna med dig av kunskap och bidrar till ett gott klimat i teamet
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
Om BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors är ett högteknologiskt företag som utvecklar och integrerar vapensystem. Företaget har ca 650 anställda och har ett omfattande samarbete med underleverantörer både i närområdet och i övriga Europa. De huvudsakliga produkterna som tillverkas är artilleripjäser, marina pjäser, intelligent ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Man tillhandahåller även teknologier och anpassat underhållsstöd. Företaget är en nationell resurs med unik spetskompetens vad gäller pjässystem inklusive avancerad ammunition.
Här får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. BAE Systems Bofors är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter och internationella erfarenheter. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och utbildning om du har ambitioner att växa både på ett personligt och ett kompetensmässigt plan. BAE Systems Bofors vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar man på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livetPubliceringsdatum2026-07-01Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta rekryterande chef Sven Lindell 070 - 331 81 57 eller rekryteringskonsult Ola Pettersson, AxÖ Consulting AB, 070 - 377 02 45.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, den som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är tillsvidareanställning, placeringsort är Karlskoga eller Örnsköldsvik. Urvalet kommer påbörjas efter sista ansökningsdagen den 9/8Övrig information
Resor förekommer frekvent i tjänsten till våra verksamhets orter. Även resor till leverantörer förekommer samt enstaka utlandsresor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2 (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDVIK Arbetsplats
BAE Systems Systems Sverige Kontakt
Jörgen Ottosson, Akademikerföreningen 0660-80838 Jobbnummer
9988131