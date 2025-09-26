Service Delivery Manager IRM/CSM till Swedavia IT
Swedavia AB / Datajobb / Härryda Visa alla datajobb i Härryda
2025-09-26
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Härryda
, Göteborg
, Malmö
, Ronneby
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en självständig roll där du får kombinera teknisk expertis med nära samarbete med verksamheten? Vi söker dig som vill driva utvecklingen av ServiceNow IRM och CSM och bidra till att skapa värde för våra flygplatser och resenärer. Vad innebär rollen?
Som Service Delivery Manager för IRM (Integrated Risk Management) och CSM (Customer Service Management) i ServiceNow får du en nyckelroll i att utveckla och förvalta tjänster som är avgörande för Swedavias verksamhet. Du ansvarar för helheten - från planering och förvaltning till daglig leverans - och ser till att tjänsterna skapar rätt värde för organisationen till rätt kostnad och kvalitet.
I rollen blir du en central kontaktpunkt för verksamheten där du tillsammans med kollegor och partners tar fram utvecklings- och förvaltningsplaner, följer upp resultat och driver förbättringar. Du fungerar både som objektspecialist och tekniskt stöd och får kombinera ett nära samarbete med verksamheten med ett brett nätverk inom IT. Det är en självständig roll med stort eget ansvar, men där du samtidigt ingår i ett team som delar erfarenheter och kunskap.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har:
eftergymnasial utbildning inom IT
god förståelse för ServiceNow IRM och CSM
goda kunskaper inom IT och ITIL
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av att arbeta i större organisationer med CSM/IRM.
Vi söker dig som är självgående, kommunikativ och har lätt för att bygga relationer. Du trivs med ansvar och gillar att hitta lösningar i en föränderlig miljö. Din flexibilitet gör att du snabbt kan anpassa dig, skapa struktur där det behövs och driva utveckling i en ny och spännande roll. Vad erbjuder vi dig?
En spännande ny roll där du får vara med och forma arbetssättet. Hos Swedavia IT får du arbeta nära vår verksamhet och bidra till samhällsviktig infrastruktur. Du kan vara placerad på Arlanda (ARN), Landvetter (GOT), Luleå (LLA) eller Malmö (MMX).
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Zetterberg på johanna.zetterberg@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 23 oktober, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Jobbnummer
9527764