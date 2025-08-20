Service Delivery Engineer till Atlas Copco i Nacka
2025-08-20
Bli Service Delivery Engineer hos Atlas Copco i Nacka och koordinera utrullning av IT tjänster i integrationsprojekt
Är du en kommunikativ och lösningsorienterad person med ett starkt intresse för IT och serviceleverans? Atlas Copco söker nu en Service Delivery Engineer till huvudkontoret i Nacka. Här får du kombinera teknisk förståelse med samordning, rådgivning och affärsnära arbete. I rollen blir du den lokala länken mellan det globala IT-teamet och verksamheten i Norden och Baltikum. Som Service Delivery Engineer säkerställer du en smidig leverans av IT-tjänster vid företagsförvärv, genom att koordinera integrationen, eller stötta andra regionala förbättringsprojekt. Som en del av Atlas Copcos transformationsresa får du arbeta i ett sammansvetsat team där hjälpsamhet, prestigelöshet och personlig utveckling står i centrum!Ansök redan idag - urval och intervjuer påbörjas i augusti.
Ditt anställningserbjudande
Hos Atlas Copco får du vara med på en spännande transformationsresa i en internationell IT-miljö. Här arbetar du i ett engagerat och vänligt team där samarbete, prestigelöshet och kommunikation värderas högt. De erbjuder flexibilitet med 30 dagars semester, förkortad arbetstid och möjligheter till både nationell och internationell karriärutveckling. Atlas Copco värdesätter kontinuerlig utveckling och säkerställer att alla medarbetare får minst 40 timmars utbildning varje år.
Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
• Koordinera och driva lokala IT-leveranser vid företagsförvärv i Norden och Baltikum
• Fungera som teknisk rådgivare gentemot verksamheten
• Samarbeta med globala och regionala IT-team och externa leverantörer
• Utföra platsbesök vid behov, främst initialt i projekt
• Följa upp IT-leveranser och dokumentera processer
• Vara backup för Executive IT-support
Värt att veta
Du är baserad på Atlas Copcos huvudkontor i Nacka och arbetar nära både centrala team i Europa och lokala intressenter. Resor förekommer vid behov, främst inom Norden och Baltikum, cirka en gång varannan till var tredje månad under ett par dagar. Tjänsten är heltid med förtroendearbetstid. Arbetet sker på plats i Nacka, med möjlighet till viss flexibilitet vid behov.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av att koordinera IT-leveranser, gärna i samband med företagsintegrationer. Du har god förståelse för IT-infrastruktur (nätverk, PC, server, molntjänster) och är van att arbeta i projekt. Du har en högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet. Du talar och skriver engelska obehindrat; svenska är meriterande. Har du dessutom kunskap om artificiell intelligens är det ett plus!
Som person är du kommunikativ, serviceinriktad, prestigelös, nyfiken, strukturerad och självgående varpå du trivs med att ta egna initiativ och bygga relationer med många olika kontaktytor.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG IT Digital, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Jenny Nilsson jenny.nilsson@tng.se Jobbnummer
9467628