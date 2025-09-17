Service av Värmepumpar mm RentalHome.se
Logistik & Distribution i Norden AB / Driftmaskinistjobb / Ånge Visa alla driftmaskinistjobb i Ånge
2025-09-17
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
, Ljusdal
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifterna kommer att variera, mest inriktning på värme som pellets och luft luft eller luft vatten värmepumpar. Vi använder även bergvärme och jordvärme. Service av pumpar. Du har stöd av en erfaren rörmokare i vårt team.
Även många andra typer av VVS-arbeten. Till största del handlar det om enklare jobb men du kommer att arbeta med allt från service, underhåll, montering och installationsarbete till felsökning och reparationer. Du ska vara uppdaterad vad det gäller ny teknik och kunna läsa ritningar samtidigt som du är en kreativ problemlösare på äldre installationer. Vi ser helst att du som söker denna tjänst är självgående, känner dig trygg och klarar av att arbeta genom frihet under ansvar.
Det finns möjlighet att även ta andra uppgifter i vår verksamhet, se hemsidan www.rentalhome.se
Om du tex vill vara med och utveckla vår verksamhet och/eller göra andra hantverksjobb.
Vi vill anställa så snart som möjligt så vänta inte för länge med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Företaget är stationerat i Ånge och arbeten kommer till största del utföras i Ånge och Ljusdals kommun. Det är tänkt som en deltidstjänst men för rätt person finns stora möjligheter till mer.www.rentalhome.sewww.ramsjocamping.comwww.uthyres.euapplication@billebro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Email
E-post: info@rentalhome.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rörmokare Ånge". Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Lantmannagatan 17 (visa karta
)
841 32 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge Jobbnummer
9512958