Service arbetare trädgård och anläggning
Maskinstädning A. Nilsson AB / Trädgårdsanläggarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Göteborg
2025-09-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maskinstädning A. Nilsson AB i Göteborg
Trädgårdsarbetare/ anläggare och service arbetare,
Det här är en kombinerad tjänst där du gör lite blandade arbetsuppgifter såsom anläggningsarbete, grönyteskötsel - gräsklippning, ogräsrens, beskärning av träd och buskar samt skötsel av rabatter både ute hos privat kund och företagskund. Meriterande om du har röjsågs kort, lift kort. Det ingår även en del storstädningar - lagerstäd mm,
Snöröjning på vinter säsongen. Handskottning och fordon.
Du har daglig kontakt med kunder och medarbetare och bidrar till en god service, Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i team.
Vi söker dig med ett stort engagemang och ansvarskänsla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: jobb@maskinstadning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maskinstädning A. Nilsson AB
(org.nr 556115-9517) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskinstädning A Nilsson AB Jobbnummer
9529835