Service arbetare trädgård och anläggning

Maskinstädning A. Nilsson AB / Trädgårdsanläggarjobb / Göteborg
2025-09-28


Trädgårdsarbetare/ anläggare och service arbetare,
Det här är en kombinerad tjänst där du gör lite blandade arbetsuppgifter såsom anläggningsarbete, grönyteskötsel - gräsklippning, ogräsrens, beskärning av träd och buskar samt skötsel av rabatter både ute hos privat kund och företagskund. Meriterande om du har röjsågs kort, lift kort. Det ingår även en del storstädningar - lagerstäd mm,
Snöröjning på vinter säsongen. Handskottning och fordon.
Du har daglig kontakt med kunder och medarbetare och bidrar till en god service, Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i team.
Vi söker dig med ett stort engagemang och ansvarskänsla.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: jobb@maskinstadning.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Maskinstädning A. Nilsson AB (org.nr 556115-9517)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Maskinstädning A Nilsson AB

Jobbnummer
9529835

