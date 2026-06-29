Service Advisor till Norrtälje
Nordea Bank Abp, Filial i Sverige / Kundservicejobb / Norrtälje Visa alla kundservicejobb i Norrtälje
2026-06-29
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordea Bank Abp, Filial i Sverige i Norrtälje
, Täby
, Upplands Väsby
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Job ID: 5256
Till vårt kontor i Norrtälje söker vi nu en Service Advisor som kan vara en del av vårt härliga team. Vill du vara med och bidra till våra kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag? Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att arbeta i team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser. Med ditt engagemang och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank.
Om teamet
Välkommen till Nordea Norrtälje - ett härligt team som präglas av stark vinnarkultur med fokus på resultat där vi hjälper varandra att nå framgång och vill leverera Sveriges bästa kundupplevelse och rådgivning. Med ditt engagemang och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank, där vi möter kunderna digitalt i nya kanaler, varhelst och närhelst det passar dem.
Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Detta är värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar och hur vi fattar beslut – och som vi tror att du delar.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som Service Advisor är du ofta kundens första kontakt och spelar därmed en viktig roll i att skapa positiva kundupplevelser, underlätta för kunderna samt att hitta affärsmöjligheter. Du ger förstklassig service, tips och råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler. Kunderna möter du både digitalt och fysiskt.
Dina fokusområden blir att:
Tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa hög tillgänglighet, tillit och kundnöjdhet, med fokus på att lösa kundens ärende direkt
Med ett proaktivt arbetssätt fokusera på hitta sälj- och servicemöjligheter i kundsamtalet, och vid behov säkerställa att kunden får träffa Privatrådgivare eller
Företagsrådgivare för att bidra till långsiktiga kundrelationer
Utifrån kundernas behov aktivt se till att de erbjuds våra olika tjänster, produkter och kanaler
Detta är ett vikariat på ca 12 månader. Tjänsten är på plats i Norrtälje.
Vem du är
Du:
Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att etablera kontakt i mötet med både kunder och kollegor
Stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster
Arbetar aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor, samt bidrar till ett öppet och positivt klimat
Tar till dig ny teknik som du använder i det digitala mötet med kunden
Har goda kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift
Har en godkänd och fullständig gymnasieutbildning
Vad vi erbjuder
Människor kommer hit när de vill komma någonstans. För somliga är det att ta sin karriär till nästa nivå. För andra är det att bryta ny mark inom sitt kompetensområde – med andra ord, du kommer alltid framåt hos oss.
Vår kultur främjar resultat och tillväxt, och vi erbjuder olika möjligheter att utvecklas och lära av duktiga kollegor med olika bakgrund i en levande arbetsmiljö.
Mångfald och inkludering är naturliga delar i vårt dagliga arbete. Vi vet att en inkluderande arbetsplats är hållbar. Vi tror verkligen på att våra olika bakgrunder, erfarenheter, egenskaper och personlighetsdrag gör oss starkare tillsammans. Varje dag strävar vi efter att hitta nya sätt att förbättra mångfald och inkludering inom vår gemenskap. Ett exempel på det är att vi har skrivit under European Diversity Charters i de länder där vi är verksamma för att visa vårt engagemang och engagera oss med andra för att fortsätta lära och bli bättre.
Om det här låter som du, tveka inte att höra av dig!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast 24/07/2026. För mer information är du välkommen att kontakta Mikael Lindahl via mikael.lindahl@nordea.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar genom mejl.
We enable dreams and aspirations for a greater good.
Vi bygger relationer. Vi sätter en personlig prägel på allt vi gör – när vi ger råd till våra kunder, samarbetar med kollegor eller möter kandidater som söker jobb hos oss.
Vi lär oss och utvecklas. Vi är stolta över att vara experter och tänka framåt. Vi använder vår expertis för att möta våra kunders behov, från det enklaste till det mest komplexa. Vi har ett tillväxttänk i vårt arbete som gör att vi kan fokusera på ett bredare perspektiv i våra dagliga utmaningar.
Vi leder förändring. Vi tar ansvar och är medvetna om konsekvenserna av våra beslut, både för våra kunder och för vårt lokala och globala samhälle. Med tanke på vårt ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer har vi gjort hållbarhet till en integrerad del av vår affärsstrategi.
Vi är Nordea. Vi har en 200-årig historia av att stödja och öka de nordiska ekonomierna och våra värderingar är djupt rotade i dessa öppna, progressiva och samarbetsvilliga samhällen. Nordea är en av de största arbetsgivarna i Norden, Polen och Estland och hos oss har du utmärkta möjligheter att lära, utvecklas och ta dig framåt.
För facklig information, kontakta finansforbundet@nordea.se
eller SACONordea@nordea.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordea Bank Abp, Filial I Sverige
(org.nr 516411-1683), https://www.nordea.com/en/careers/open-jobs
Stora Brogatan 3 (visa karta
)
761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Nordea Bank Abp Filial i Sverige Jobbnummer
9983026