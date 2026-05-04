Service Advisor
Nordea Bank Abp, Filial i Sverige / Kundservicejobb / Växjö
2026-05-04
Job ID: 4594
Vi söker dig som vill kombinera dina studier med att vara med och bidra till våra kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag. När våra kunder strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar finns vi där för att erbjuda en relevant finansiell lösning.
Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att arbeta i ett team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser. Med ditt engagemang och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank, där vi möter kunderna i nya kanaler, och på nya sätt - varhelst och närhelst det passar dem.
Om vårt team
På Nordea i Växjö ser vi varje kundmöte som en möjlighet och brinner för att vara i kontakt med våra kunder.Vi är nyfikna, tydliga och transparanta rådgivare som vågar utmana och coacha våra kunder till en bättre ekonomi.Nordea Växjö är ett kontor som idag består av 11 kollegor. Två Kundrådgivare, sex Privatrådgivare, två Premiumrådgivare och en Förmögenhetsrådgivare samt en ledare. Vi präglas av en stark vinnarkultur med fokus på nöjda kunder, resultat, rätt arbetssätt och god kvalitet och vi är måna om att ställa upp för varandra i vår ambition om att nå framgång.
Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Detta är värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar och hur vi fattar beslut - och som vi tror att du delar.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som Service Advisor (Kundrådgivare) är du kontorets ansikte utåt och du är ofta kundens första kontakt. Du spelar därmed en viktig roll i att skapa positiva kundupplevelser, underlätta för våra kunder och hitta nya affärsmöjligheter. Du ger förstklassig service, tips och råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler. Kunderna möter du i kombination av fysiskt på kontoret, över telefon och genom andra kanaler.
Tjänsten är en timanställning vid behov som passar bra för dig som studerar just nu.
Vem du är
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och av att vinna kundernas förtroende och lojalitet.
Du trivs med att ha många kundkontakter samtidigt
Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att etablera kontakt i mötet med både kunder och kollegor
Stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster och vid behov säkerställer att kunden får träffa en Privatrådgivare för att bidra till långsiktiga kundrelationer
Du har professionella kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift
Arbetar aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor, du bidrar till ett öppet och positivt klimat
Tar till dig ny teknik som du använder i mötet med kunden
Vad vi erbjuder
Människor kommer hit när de vill komma någonstans. För somliga är det att ta sin karriär till nästa nivå. För andra är det att bryta ny mark inom sitt kompetensområde - med andra ord, du kommer alltid framåt hos oss.
Vår kultur främjar resultat och tillväxt, och vi erbjuder olika möjligheter att utvecklas och lära av duktiga kollegor med olika bakgrund i en levande arbetsmiljö.
Hybridmodell - vi tror på värdet av att föra människor samman och samtidigt omfamnar vi friheten med flexibilitet.
Mångfald och inkludering är naturliga delar i vårt dagliga arbete. Vi vet att en inkluderande arbetsplats är hållbar. Vi tror verkligen på att våra olika bakgrunder, erfarenheter, egenskaper och personlighetsdrag gör oss starkare tillsammans. Varje dag strävar vi efter att hitta nya sätt att förbättra mångfald och inkludering inom vår gemenskap. Ett exempel på det är att vi har skrivit under European Diversity Charters i de länder där vi är verksamma för att visa vårt engagemang och engagera oss med andra för att fortsätta lära och bli bättre.
Om det här låter som du, tveka inte att höra av dig!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast 18/05/2026. För mer information är du välkommen att kontakta kontorschef Nadia Ortega via nadia.ortega@nordea.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar genom mejl.
Vi bygger relationer. Vi sätter en personlig prägel på allt vi gör - när vi ger råd till våra kunder, samarbetar med kollegor eller möter kandidater som söker jobb hos oss.
Vi lär oss och utvecklas. Vi är stolta över att vara experter och tänka framåt. Vi använder vår expertis för att möta våra kunders behov, från det enklaste till det mest komplexa. Vi har ett tillväxttänk i vårt arbete som gör att vi kan fokusera på ett bredare perspektiv i våra dagliga utmaningar.
Vi leder förändring. Vi tar ansvar och är medvetna om konsekvenserna av våra beslut, både för våra kunder och för vårt lokala och globala samhälle. Med tanke på vårt ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer har vi gjort hållbarhet till en integrerad del av vår affärsstrategi.
Vi är Nordea. Vi har en 200-årig historia av att stödja och öka de nordiska ekonomierna och våra värderingar är djupt rotade i dessa öppna, progressiva och samarbetsvilliga samhällen.Nordea är en av de största arbetsgivarna i Norden, Polen och Estland och hos oss har du utmärkta möjligheter att lära, utvecklas och ta dig framåt.Vi förbehåller oss rätten att endast svara på utvalda ansökningar.
För facklig information, kontakta Finansförbundet på finansforbundet@nordea.se
eller SACO på saconordea@nordea.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordea Bank Abp, Filial i Sverige
(org.nr 516411-1683), https://careers.nordea.com/
Storgatan 82A (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
Nordea Bank Abp Filial i Sverige Jobbnummer
9889099