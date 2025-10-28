Service Advisor
2025-10-28
Nordea is a leading Nordic universal bank. We are helping our customers realise their dreams and aspirations - and we have done that for 200 years. We want to make a real difference for our customers and the communities where we operate - by being a strong and personal financial partner.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till våra kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag. När våra kunder strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar finns vi där för att erbjuda en relevant finansiell lösning.
Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att arbeta i ett team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser. Med ditt engagemang och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank, där vi möter kunderna i nya kanaler, och på nya sätt - varhelst och närhelst det passar dem.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Som Service advisor är du kontorets ansikte utåt och du är ofta kundens första kontakt. Du spelar därmed en viktig roll i att skapa positiva kundupplevelser, underlätta för våra kunder och hitta nya affärsmöjligheter. Du ger förstklassig service, tips och råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler. Kunderna möter du i kombination av fysiskt på kontoret, över telefon och genom andra kanaler.
Detta är en Visstidsanställning på timmar.
Dina fokusområden blir att:
* Tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa hög tillgänglighet, tillit och kundnöjdhet, med fokus på att lösa kundens ärende direkt
* Med ett proaktivt arbetssätt fokusera på att hitta sälj- och servicemöjligheter i kundsamtalet, och vid behov säkerställa att kunden får träffa Privatrådgivare eller Företagsrådgivare för att bidra till långsiktiga kundrelationer
* Utifrån kundernas behov aktivt se till att de erbjuds våra olika tjänster, produkter och kanaler
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och av att vinna kundernas förtroende och lojalitet.
Du:
* Trivs med att ha många kundkontakter samtidigt
* Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att etablera kontakt i mötet med både kunder och kollegor
* Stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster
* Har professionella kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift
* Arbetar aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor, du bidrar till ett öppet och positivt klimat
* Tar till dig ny teknik som du använder i mötet med kunden
* Har några års arbetslivserfarenhet
* Har en avklarad och godkänd gymnasial utbildning
Det är meriterande om du är Swedsec-licensierad. Rollen är placerad i Karlskrona och vi ser gärna att du bor i närområdet.
Om det här låter som du, tveka inte att höra av dig!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast 11/11/2025. För mer information är du välkommen att kontakta Emelie Thomassen via emelie.thomassen@nordea.com
För facklig inforrmation, kontakta Finansförbundet på finansforbundet@nordea.se
eller SACO på saconordea@nordea.com
Rekryteringsprocessen består av följande steg:
* Preliminärt CV-urval
* Telefonsamtal med rekryteraren
* Onlineintervju med rekryterande chef
* Bakgrundskontroll Ersättning
