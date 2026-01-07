Servertekniker till Servanet
2026-01-07
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
ServaNet AB
Din nya arbetsplats
Servanet är ett kommunalt bolag som finns i de fem kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Ragunda och Strömsund - med huvudkontor i Sundsvall.
Bolaget driftar, underhåller och utvecklar fibernätet samtidigt som man med ny teknik förenklar vardagen och möjliggör den digitala utvecklingen i kommunerna.
Gruppen som tjänsten kommer att tillhöra är Servanet Drift, den består idag av 11 tekniker och en driftchef.
Vi söker nu en senior servertekniker med ledaregenskaper som vill vara med och driva vår tekniska utveckling framåt. I den här rollen kombinerar du djup teknisk kompetens inom både Linux- och Windowsmiljöer med projektledning och strategiskt ansvar.
Du fungerar som teknisk expert, mentor och projektledare kring vårt datacenter. Du ansvarar för arbetet med att designa, implementera och vidareutveckla robusta, säkra och skalbara servermiljöer som stödjer verksamhetens mål.
Vi erbjuder en roll där du får stort utrymme att påverka tekniska vägval, leda förändringsarbete och bidra till att forma framtidens datacenterlösningar hos Servanet.
Så här bidrar du i rollen som servertekniker
- Övergripande ansvar för drift, arkitektur och utveckling av servermiljöer i Linux och Windows
- Leda/delta i tekniska projekt från behovsanalys och planering till leverans och uppföljning
- Driva standardisering, automatisering och förbättringsinitiativ inom infrastruktur
- Ansvara för säkerhet, dokumentation och complience i servermiljöerna
- Arbeta praktiskt med servrarna i vår datormiljö.
- Fungera som teknisk rådgivare till ledning, andra avdelningar och kunder
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- Lägst gymnasial utbildning inom IT, gärna högskoleutbildning med inriktning mot IT, datateknik eller nätverks- och systemadministration eller motsvarande arbetslivserfarenheter.
- Minst 3-5 års erfarenhet av arbete som servertekniker eller infrastrukturkonsult
- Djup kompetens inom både Linux (ex. Red Hat, Ubuntu, CentOS) och Windows Server (AD, GPO, IIS, PowerShell)
- God förståelse för nätverk, säkerhet och virtualisering (VMware, KVM)
- God kunskap om nätverksprotokoll, nätverkskonfiguration och felsökning.
- Erfarenhet av backup-lösningar och dataskydd.
- Gärna erfarenhet av projektledning och tekniskt ledarskap
- Relevanta certifieringar inom nätverk och serveradministration
- God kunskap i Scriptprogramering, t.ex. PowerShell, Python
- Kunskap om datakommunikation
- B- körkort
- Svenska och engelska I tal och skrift
För att lyckas i rollen söker vi en person som är flexibel och snabbt kan anpassa sig till förändringar i både teknik och verksamhetens behov. Du har en stark samarbetsförmåga och bygger naturligt goda relationer genom att vara öppen för dialog, ställa frågor och aktivt bidra till att driva verksamheten framåt. Vi värdesätter ett tydligt ansvarstagande, där du arbetar proaktivt för att förebygga incidenter och säkerställa en stabil och säker IT-miljö. Du är dessutom kreativ och initiativtagande, ser möjligheter där andra ser hinder och kommer gärna med förbättringsförslag och lösningar. Rollen kräver också en hög grad av noggrannhet, där du arbetar metodiskt och säkerställer korrekta konfigurationer, dokumentation och systemändringar med fokus på kvalitet och säkerhet. Slutligen är du kundfokuserad och förstår kundens behov, kommunicerar tydligt och bidrar till goda relationer med hög servicegrad.
Stefan Löfgren
Driftchef
070-680 14 86
Visionvisionstyrelseservanetelnat@sundsvall.se
