Perido AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-13Nu söker Perido en driven servertekniker till välkänt massmedieföretag. Här erbjuds du en fantastisk möjlighet till utveckling hos en kund som ständigt vill förändras och förbättras! Är det här din nästa utmaning? Läs mer och ansök redan idag!2021-04-13Perido är på jakt efter en skicklig servertekniker till vår kund, ett omtyckt massmedieföretag som erbjuder en arbetsplats att utvecklas på. Tjänsten är placerad på kontoret i Stockholm.I denna teknikertjänst kommer du få arbeta med drift och underhåll av företagets servrar. Du kommer sköta installationer av nya servrar, hantera administration och felsökning samt genomföra automatisering av programinstallationer. Kunden arbetar i Microsoft-baserad miljö så vi ser gärna att du tidigare arbetat med MS Windows Servrar.Dina egenskaperVi letar efter dig som har erfarenhet av serverdrift och känner dig trygg med att sköta installationer. Du är en självgående, ansvarstagande och prestigelös person som trivs med att arbeta i projekt och föra diskussioner kring helhetslösningar. Vidare ser vi att du är duktig på att uttrycka dig pedagogiskt och respektfullt även mot personer med mindre IT förståelse, och du värdesätter god kommunikation för att bygga långsiktiga relationer. Kvalité är något du alltid eftersträvar och därför tror vi att din tidigare erfarenhet gör att du snabbt och effektivt kommer in i arbetet!Är det dig vi letar efter? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Erfarenhet av serverdriftGoda kunskaper i MS Windows ServerFlera års erfarenhet av automatisering av programinstallationerFlera års erfarenhet av administration och felsökningErfarenhet av automatisering av Windows OSGoda kunskaper i PowershellOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag till och med sista augusti. Tillträde mitten av april.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig. Ange tjänsten referensnummer 32182 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. #jobbjustnuÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-05-13Perido AB5689352