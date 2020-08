Servertekniker - Kalmar kommun, IT-enheten - Supportteknikerjobb i Kalmar

Kalmar växer och vi är snart 70 000 invånare.Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller t.ex. kommunikation, juridik, IT, upphandling, utbildning, löner, arbetsrätt, redovisning och företagshälsovård.IT-enheten arbetar med kommunens gemensamma plattform för telefoni och data. Strävan är att leverera en rationell IT-drift och infrastruktur för hela den kommunala koncernen.Vi söker nu en servertekniker till enheten för Infrastruktur inom verksamhet IT2020-08-24Som servertekniker inom verksamhet IT i Kalmar kommun arbetar du på enheten för Infrastruktur som idag består av 10 personer. Enhetens ansvarsområde omfattar all basinfrastruktur så som server, lagring, katalogtjänst, SQL-servrar och nätverk. Kalmar kommuns server och lagrings plattform bygger på moderna verktyg så som VMware för virtualisering och NetApp för lagring, vidare använder vi Veeam för backuphanteringen on prem. Vi har idag ca 250 virtuella servar fördelat över 12 EXSi hostar och 2 lagringsenheter lokaliserade i två serverhallar.Verksamhet IT arbetar enligt ramverket ITIL, främst med processerna Incident, Service Request, Change och Problem. Enheten för infrastruktur använder sig av kommunens förvaltningsmodell för att planera och utveckla de objekt som ligger inom enhetens ansvarsområden.Arbetet är fritt och inom dina befogenheter har du utrymme att fatta beslut om åtgärder som rör server- och lagringsinfrastrukturen utifrån beslutade förvaltningsplaner och budget. I rollen som servertekniker kommer du att arbeta med underhåll, övervakning och felsökning av befintlig infrastruktur. Du kommer även att arbeta med design, uppsättning och driftsättning av nya servrar och förändringar i lagringslösningen. Utöver detta kommer du att arbeta med övervakning, felsökning och intern stöttning till kollegor med VMware och NetApp relaterade frågor.Som servertekniker deltar du i arbetet med att ta fram teknikval utifrån kommunens behov och kvalitetskrav. Självklart ingår det även dokumentationsarbete i tjänsten. Vidare finns ett ansvar för att ta fram förvaltningsplaner för de objekt man har ansvar för.Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT med inriktning mot IT-infrastruktur eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Vi vill att du har dokumenterad kunskap omDokumenterad kunskap om Windows server 2012r2 -2019 ink ADDokumenterad kunskap om MS SQLDokumenterad kunskap om Storage (NetApp)Dokumenterad kunskap om Virtualisering (VMware)Dokumenterad kunskap om VeeamDokumenterad kunskap om serverhårdvaraDet är meriterande om du har kunskap omITILErfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssytem (ITSM)Olika övervakningsprogramvarorMCSE: Server Infrastructurekunskap om PowershellDet är också önskvärt att du har erfarenhet av arbete med drift av nätverk och olika verksamhetssystem.Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett intresse av problemlösning. Du är strukturerad och har ett systematiskt arbetssätt. Arbetet förutsätter att du har förmågan att arbeta tillsammans med andra personer i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är stresstålig och har förmågan hantera flera pågående arbetsmoment samtidigt som du kan föra logiska och analytiska resonemang.Du hanterar det svenska språket flytande både i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.B-körkort är ett krav.