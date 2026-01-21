Serveringspersonal vikariat
Leksand Resort AB / Servitörsjobb / Leksand
2026-01-21
Som Serveringspersonal på Moskogen får du arbeta med allt från in- och utcheckning och bufféservering till kassahantering och merförsäljning, alltid med gästens upplevelse i fokus. Vi erbjuder en omväxlande arbetsmiljö i natursköna omgivningar där du blir en del av en anrik hotell- och restaurangverksamhet med hjärta, tradition och framtidstro.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Servering
In- och utcheckning
Kassa
Merförsäljning
Påfyllning av buffé
Städ, plock och disk
Till viss del catering

Publiceringsdatum
2026-01-21

Profil
Vi söker dig som trivs du i en varierad roll där service, flexibilitet och ett varmt bemötande står i centrum. Du har minst ett års erfarenhet från liknande arbete och känner dig trygg i att hantera både servering, gästmöten och de administrativa delar som ingår i in- och utcheckning. Du är ansvarstagande, prestigelös och en lagspelare som hjälper till där det behövs. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska. Det är meriterande om du har dryckeskunskap samt erfarenhet av bokningssystemet Compusoft.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag.
Arbetstider varierar efter hotellets öppettider så det förekommer arbete morgon, dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är ett vikariat på 60% med start omgående till och med 12/3. Det finns också möjlighet till säsongsanställning under sommaren. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.

Om företaget
Moskogen är ett anrikt hotell med både personlighet och hjärta som tagit emot gäster sedan 1950-talet. Hotellet ligger strax utanför centrala Leksand med lingonris och skogen runt hörnet. Moskogen erbjuder klassiska matupplevelser, boende i mysiga timrade hotellstugor samt möjligheter till avkoppling och träning. Hotellet är även en inspirerande miljö för möten och evenemang. Moskogen är helt enkelt en rogivande hotellupplevelse i Leksand i hjärtat av Dalarna.
Moskogen är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även nöjesparken Leksand Sommarland, vår femstjärniga camping och stugby Leksand Resort samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7092197-1801763". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Insjövägen 50 (visa karta
)
793 33 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9698010