Serveringspersonal till vår nya restaurang i Oxelösund
2026-03-05
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
Bli en del av vårt nya team
Till vår nya restaurang söker vi nu serviceinriktade servitörer och servitriser som vill vara med från start. Vi söker dig som brinner för gästupplevelsen och förstår att professionell service är avgörande för helheten.
Arbetet innebär att ta emot gäster, presentera meny och dryck, servera mat och dryck samt säkerställa att varje gäst får en trivsam och välkomnande upplevelse. Du arbetar nära köket och resten av teamet under service och bidrar till ett smidigt och strukturerat flöde i restaurangen.
Vi söker dig som har erfarenhet från servering, är stresstålig, lösningsorienterad och har en naturlig känsla för service. Du är ansvarstagande, punktlig och fungerar väl i team. Grundläggande kunskap om livsmedelshygien är meriterande.
Vi erbjuder tillsvidare- eller visstidsanställning enligt överenskommelse samt möjligheten att vara med och forma kulturen i en helt ny restaurang.
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: Jobb@hasselbaren.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kitchen Pro OX AB
(org.nr 559534-8417), http://www.hasselbaren.se
Järntorget 4 (visa karta
)
613 30 OXELÖSUND Arbetsplats
Hasselbaren Järntorget Kontakt
Patrick Makdesi patrick.m@hasselbaren.se Jobbnummer
9780421