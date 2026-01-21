Serveringspersonal till sommarsäsongen
Norrings Mat och Dryck AB / Servitörsjobb / Borgholm
2026-01-21
Vår restaurang är nu inne på tredje året och vi söker nu servispersonal som vill vara med arbeta i vår matsal tillsammans med Daniel.
Norring's är en kvarterskrog med fokus på vällagad mat med högkvalitativa råvaror med spännande dryck därtill, inspiration till menyn hämtar vi från hela världen. Vi har en liten välkomponerad vinlista och en mycket uppskattad cocktailbar. Här vill vi tillsammans dig skapa en arbetsplats som bygger på glädje, ambitioner och där man trivs att gå till jobbet.
Vi tycker det är toppen om du som söker är kreativ, teamplayer, noggrann och allt annat som står i jobbansökningar men främst av allt att du får gärna vara en skön person, det kommer man oftast längst på.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Arbeta aktivt i matsalen
Förhöja gästupplevelsen
Bidra till en ökad merförsäljning
Följa & utveckla rutiner/checklistor
Skapa en god arbetsmiljö
Bidra till utveckling
Vi söker 3 servis:
Servis 1: vecka 25 till 35
Servis 2: vecka 27 till 33
Servis 3: vecka 29 till 32
Vi vill att du minst har ett par års erfarenhet av bordsservering.
Lön enligt överenskommelse.
Tillsättning av tjänsten sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Personalboende kan eventuellt ordnas.
Så tveka inte att skicka din ansökan till:jobba@norrings.se
Märk mailen med vilken tjänst du är intresserad av och vilken utav perioderna du vill jobba.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Charlotte & Daniel Norring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobba@norrings.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrings Mat och Dryck AB
(org.nr 559069-7958)
Köpmangatan 19 (visa karta
)
387 31 BORGHOLM Arbetsplats
Norring's Kontakt
Daniel Norring info@norrings.se 048510441 Jobbnummer
9696532