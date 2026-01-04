Serveringspersonal till skärgårdsbåtar
Rederi Mälarstaden AB / Servitörsjobb / Västerås
2026-01-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Rederi Mälarstaden söker nu säsongspersonal inför 2026!
Rederi Mälarstaden trafikerar hela Mälaren med charterturer, dagsturer och Matkryssningar med flera fartyg. För att jobba tillsammans med oss bör Du vara stresstålig, positiv och gilla kundkontakt då våra kunder är det bästa vi har. Hos oss kommer kunden som en gäst men går hem som en vän!
Rederi Mälarstaden har avgångar ifrån Västerås, Eskilstuna, Enköping, Strängnäs, Kungsängen och Kallhäll så resor mellan dessa orter kan förekomma, både båtresor och bilresor till avgångarna.
Vi söker nu säsongspersonal i synnerhet,
Serveringspersonal till charter och Matkryssningar, flera tjänster
Kryssningsvärd till våra dagsturer på sommaren , 1-2 tjänster kan även kombineras med ovan tjänst
Städ och diskpersonal med arbete ombord på fartyg
Tjänsten kan vara deltid eller heltid under perioden maj - september alternativt juni-augusti.
Har du erfarenhet av tidigare serveringsjobb eller kundbemötande är detta meriterande. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rederi Mälarstaden AB
(org.nr 556725-2829) Kontakt
VD
Niclas Eriksson niclas@rederimalarstaden.se 0707369161 Jobbnummer
9668391