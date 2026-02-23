Serveringspersonal till restaurangen på Jönåkers golfsklubb
2026-02-23
Är du serviceinriktad, driven och trivs i mötet med gäster? Restaurangen på Jönåkers golfklubb i Nyköping söker serveringspersonal på deltid under säsongen 2026.
Om företaget Feelgood Dining driver restaurangverksamheten på Jönåkers Golfklubb. Restaurangen är en viktig del av helhetsupplevelsen för klubbens medlemmar och gäster, där mat, service och atmosfär samspelar. Här möts golfspelare, företag och besökare för att njuta av god mat och en trivsam miljö i direkt anslutning till banan.
Om tjänsten Som serveringspersonal hos oss arbetar du i restaurangen med att skapa en positiv helhetsupplevelse för våra gäster. Arbetet är varierande och innebär både service i matsal och hantering av beställningar. Du är en viktig del av teamet och bidrar till att gästerna känner sig välkomna och omhändertagna.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot och välkomna gäster
Servera mat och dryck
Hantera beställningar och kassaarbete
Ansvara för ordning och trivsel i matsal och serveringsytor
Bidra till ett gott samarbete i teamet
Övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen

Publiceringsdatum
2026-02-23

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Minst 1 års erfarenhet av servering på restaurang eller liknande
Meriterande:
Erfarenhet från restaurang eller servering
Erfarenhet av kassahantering
Intresse för golf eller arbete i golfmiljö
Vi söker dig som:
Är driven och har en positiv inställning
Serviceinriktad och ansvarstagande
Trivs med service och mötet med människor
Är kreativ och gillar att ta egna initiativ
Bidrar till en god stämning i arbetsgruppen
Har förmåga att arbeta i ett tidvis högt tempo
Övrigt: Anställningsform: Timanställning, deltid ca 75% (olika arbetspass mellan 7.30-21.00) Start: Mitten av mars 2026 Placering: Jönåkers Golfklubb, Kiladalen
Adress: Google Maps för Jönåkers Golfklubb
Vad vi erbjuder: Ett varierande arbete i en naturnära miljö där service, kvalitet och trivsel står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en positiv upplevelse för våra gäster.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivare Thread AB
https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
