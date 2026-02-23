Serveringspersonal till restaurangen på Jönåkers golfsklubb

Thread AB / Servitörsjobb / Nyköping
2026-02-23


Är du serviceinriktad, driven och trivs i mötet med gäster? Restaurangen på Jönåkers golfklubb i Nyköping söker serveringspersonal på deltid under säsongen 2026.
Om företaget Feelgood Dining driver restaurangverksamheten på Jönåkers Golfklubb. Restaurangen är en viktig del av helhetsupplevelsen för klubbens medlemmar och gäster, där mat, service och atmosfär samspelar. Här möts golfspelare, företag och besökare för att njuta av god mat och en trivsam miljö i direkt anslutning till banan.
Om tjänsten Som serveringspersonal hos oss arbetar du i restaurangen med att skapa en positiv helhetsupplevelse för våra gäster. Arbetet är varierande och innebär både service i matsal och hantering av beställningar. Du är en viktig del av teamet och bidrar till att gästerna känner sig välkomna och omhändertagna.
Arbetsuppgifter inkluderar:

Ta emot och välkomna gäster

Servera mat och dryck

Hantera beställningar och kassaarbete

Ansvara för ordning och trivsel i matsal och serveringsytor

Bidra till ett gott samarbete i teamet

Övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Minst 1 års erfarenhet av servering på restaurang eller liknande

Meriterande:

Erfarenhet från restaurang eller servering

Erfarenhet av kassahantering

Intresse för golf eller arbete i golfmiljö

Vi söker dig som:

Är driven och har en positiv inställning

Serviceinriktad och ansvarstagande

Trivs med service och mötet med människor

Är kreativ och gillar att ta egna initiativ

Bidrar till en god stämning i arbetsgruppen

Har förmåga att arbeta i ett tidvis högt tempo

Övrigt: Anställningsform: Timanställning, deltid ca 75% (olika arbetspass mellan 7.30-21.00) Start: Mitten av mars 2026 Placering: Jönåkers Golfklubb, Kiladalen
Adress: Google Maps för Jönåkers Golfklubb
Vad vi erbjuder: Ett varierande arbete i en naturnära miljö där service, kvalitet och trivsel står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en positiv upplevelse för våra gäster.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.

Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivare
Thread AB (org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta)
611 32  NYKÖPING

Arbetsplats
Tillväxt Nyköping

