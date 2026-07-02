Serveringspersonal till restaurang i Bromma
Brasserie Maison Restaurang och Catering AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-02
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Brasserie Maison är en liten familjeägd restaurang i Abrahamsberg/Bromma med ca 20 sittplatser inne och lika många på vår uteservering. Här serveras vällagad mat inspirerat av det franska köket. Vi älskar god mat och dryck och strävar efter att alltid hålla genomgående hög kvalitet på det vi levererar! Vi söker dig som är självgående, är van vid att ta eget ansvar och gillar att träffa nya människor. Vi ser gärna att du har ett brinnande intresse för mat och ger pluspoäng till dig som har extra kunskap av dryck i alla dess former och framförallt franska viner. På Brasserie Maison vill vi ha en glad medarbetare som ser lösningar istället för problem. Då det är en liten restaurang har du tillsammans med kocken högsta ansvar för att gästerna skall trivas och så klart vilja komma tillbaka.
Arbetstid mellan ca.15.00-23.00 Tisdag-Lördag
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Se till att restaurangen är iordningställd inför öppning varje dag
Ta beställningar och servera gästerna mat och dryck.
Boka in kunder.
Ta betalt samt göra dagsavslut
Lägga ut inlägg på Instagram. Mycket viktigt!
Städa iordning restaurangen tillsammans med kocken vid stängning, samt disk under kvällen.
Ansvara för beställning av dryck
På Brasserie Maison jobbar servis och kock i ett team vilket betyder att man hjälper varandra när det behövs. Kocken kan rycka in och ta en beställning och servisen skall kunna hjälpa till att lägga upp en förrätt vid behov.
Vårt mål är att Brasserie Maison skall vara den bästa kvarterskrogen i Bromma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: jobb@brasseriemaison.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servispersonal dryckeskunskap". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brasserie Maison Restaurang och Catering AB
(org.nr 559153-1362), http://www.brasseriemaison.se
Rörläggarvägen 27-29 (visa karta
)
168 33 BROMMA Jobbnummer
9988930