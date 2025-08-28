Serveringspersonal till Restaurang Bamba
Restaurang Bamba Fixfabriken söker engagerad personal som vill vara med på vår resa framåt.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete inom restaurang/servering.
Är serviceinriktad och har ett glatt och positivt bemötande.
Trivs med att arbeta i team och är flexibel.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Servering av mat och dryck.
Ta emot beställningar och ge menyrekommendationer.
Säkerställa att gästerna får en trevlig upplevelse.Om företaget
Restaurang Bamba är en levande mötesplats i hjärtat av Majorna. Vi öppnade vår andra restaurang, Bamba Fixfabriken, i maj 2025 och bygger vidare på samma filosofi som gjort oss uppskattade i Masthugget - god mat, personlig service och en avslappnad atmosfär där alla känner sig välkomna.
För att vi ska kunna hålla hög kvalitet i både service och gästupplevelse söker vi dig som har minst ett års erfarenhet från arbete inom restaurangbranschen. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där tempot är högt men stämningen alltid positiv. Tillsammans skapar vi minnesvärda upplevelser för våra gäster, oavsett om de kommer in för en middag eller bara ett glas i baren.
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid/heltid enligt överenskommelse.
Arbetstid: Varierande, inklusive kvällar och helger.
Lön: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och berätta varför du hade velat jobba hos oss till jobb@bambagoteborg.se
senast 7 september.
