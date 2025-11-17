Serveringspersonal till Ramsviks Restaurang, Helsäsong
2025-11-17
SÖKES: SERVERINGSPERSONAL
22 APRIL - 27 SEPTEMBER
Vi söker serveringspersonal som vill jobba hos oss på Ramsvik under en större del av säsongen. Ramsvik är en plats där gästerna kommer för att koppla av, äta gott och njuta av miljön vid havet. Trivs du i en varm och familjär atmosfär kan det här passa dig väldigt bra.
Vårt kök lagar både à la carte, bufféer, bröllopsmenyer och mat till skolresor, bussgrupper och andra sällskap. Arbetet varierar från lugna dagar till lite mer fart, men vi hjälps alltid åt och håller en bra stämning i restaurangen.
Vi söker dig som är positiv, omtänksam och tycker om att ge bra service. Någon som möter gästerna med ett leende och gör sitt bästa för att de ska få en fin upplevelse. Erfarenhet är ett plus, men viktigast är din inställning och vilja att lära. Allt annat lär vi dig på plats!
Ramsvik Stugby & Camping ligger en mil norr om Smögen och är en semesteranläggning med 131 stugor, ett trettiotal campingtomter, en strandnära restaurang, en servicebutik och flera aktiviteter för både stora och små. Vi håller öppet från maj till september och får besök av gäster som vill ha en avkopplande sommar vid havet.
Om du trivs nära naturen och gillar att vara ute så passar Ramsvik dig perfekt. Här finns fina möjligheter till vandring, fiske, kajak, dykning och trailrunning - allt runt hörnet.
Vi som jobbar här är ett varmt och härligt gäng som trivs ihop, både under arbetspassen och på fritiden. Det är en familjär stämning där alla hjälper varandra, och vi gör vårt bästa för att gästerna ska känna sig välkomna och omhändertagna. Vi söker dig som är social, glad och tycker om att ge bra service.
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Organisation Zarko AB
(org.nr 556079-7788), http://https://www.ramsvik.nu/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramsvik Stugby & Camping Jobbnummer
9606773