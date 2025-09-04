Serveringspersonal till Lyran sportbar

Whanau AB / Servitörsjobb / Höganäs
2025-09-04


Lyran är en ny sportbar som ligger mitt i centrala Höganäs. Vårt mål är att skapa en varm och välkomnande plats. Vi söker dig som är vill vara med och skapa Höganäs nya vardagsrum tillsammans med oss.
Vi söker dig som är intresserad av att ge riktigt bra service. Arbetsuppgifterna kommer att vara mycket varierande och vi lägger därför stor vikt vid att du är självgående och tycker att det är roligt med högt tempo och har förmågan att ta ansvar. Förutom kvalifikationer inom bar- och servering behöver du kunna diska, städa samt hjälpa till i köket. Sportintresse är meriterande men absolut inget krav.

Sista dag att ansöka är 2025-09-18
0738313438

Whanau AB (org.nr 559536-1915), http://www.lyranbar.se
Storgatan 65 (visa karta)
263 31  HÖGANÄS

Jonas Nilsson
info@lyranbar.se
0738313438

9491838

