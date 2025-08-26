Serveringspersonal till Lobbybaren
2025-08-26
HOTEL STATT söker dig som älskar värdskap, mat och dryck och vars energi och glädje smittar av sig!
Vi söker dig som är modig, glad, strukturerad med en stark känsla för värdskap och försäljning.
Din huvuduppgift är att ge våra gäster en upplevelse över förväntan.
Restaurang Lobbybaren är en a la Carte restaurang med mycket atmosfär, innovativ meny. Vi har ett stort fokus på helhetsupplevelsen och ser därför väldigt positivt på att du har ett genuint intresse för värdskap och bra service. Tjänstens omfattning/ antal timmar är via överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
• Servering av mat och dryck i a la carte samt festvåning och övriga event
• Erbjuda högsta värdskaps- och kompetensnivå för att alltid tillse att gästerna blir bemötta med glädje och lekfullhet.
• Alltid föregå med gott exempel och vara förebild för övriga kollegor.
• Vara insatt, uppdaterad och kunnig i restaurangens utbud samt trender inom branschen.
• Arbeta för en säljkultur på avdelningen.
• Jobba aktivt och engagerat för att nå dina individuella, avdelningens och hotellets mål.
• Att alltid agera för hotellgästens helhetsupplevelse, oavsett avdelning
• Aktivt deltagande på avdelnings-/informationsmöten.
Vem är du?
Vi förväntar oss att du genomför ditt arbete med värme, entusiasm och glädje. Du är bekväm med ägande av problem och har en "våga fråga" attityd. Du har passion för yrket, är nyfiken och engagerad och tar dig an dina uppgifter med glädje. Du är van att arbeta snabbt och flexibelt och som sagt, alltid med ambitionen att överträffa gästers och medarbetares förväntningar.
• Du har stort gästfokus, är lyhörd och lösningsorienterad och kombinerar kvalitetstänk med noggrannhet och engagemang
• Du trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo, du vågar fråga och tar egna initiativ
• Du har god samarbetsförmåga och värdesätter teamarbete
• Du är en ödmjuk, prestigelös glädjespridare med glimten i ögat och mycket JA-attityd
• Du är flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Du har möjlighet att jobba helger och kvällar, även högtider.
• Du har flera års erfarenhet av servering, värdskap och att arbeta i bar
Vi erbjuder dig
• En rolig arbetsplats som utvecklas och ser varje dag som en möjlighet att nå våra mål
• Utvecklingsmöjligheter inom Room Republic
• Likasinnade kollegor som bidrar med roliga arbetsdagar
• Nya bekantskaper, massor med underbara gäster och kollegor
Är det du?
Våren 2017 bytte anrika Stadshotellet ägare och därmed bytte vi även skepnad från ett gammalt Stadshotell till moderna mötesanläggningen Hotel Statt med internationell och pulserande atmosfär. Hela hotellet är nyrenoverat av de nya ägarna Karin och Kjell Jakobsson.
Hotellet ägs av bolaget Room Republic där även Åhus Seaside, Grand Hotel Halmstad, V Hotel (Hbg) och Hotel Feliz (Palma) ingår. Vi ingår i Best Western, Sure Hotels Collection.
Tillsammans ska vi skapa en av Skånes mest attraktiva mötesplatser med en hög ambition och en självklar målsättning att Hotel Statt ska ha den absolut bästa personalen och starkaste vinnarkulturen i branschen, med kreativa och personliga talanger som kan leverera utöver det vanliga. Vi välkomnar din drivkraft och passion för att leda, utveckla och skapa extraordinära resultat. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadshotellet i Hässleholm AB
(org.nr 556278-9221), https://roomrepublic.se/ Arbetsplats
Room Republic Kontakt
Matilda Nilsson matilda.nilsson@statt.se Jobbnummer
