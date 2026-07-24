Serveringspersonal till Il Pascolo
Glassverkstan på Skeppsholmen AB / Servitörsjobb / Österåker Visa alla servitörsjobb i Österåker
2026-07-24
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Inför hösten söker vi engagerad serveringspersonal till restaurangen Il Pascolo i Åkersberga. Vi söker dig som vill vara med och ge våra gäster ett varmt och professionellt bemötande, har ett stort eget driv, tar initiativ och trivs med att arbeta i ett högt tempo. I rollen är du en viktig del av teamet och ser till att våra gäster känner sig väl omhändertagna.
Vi söker dig som:
Brinner för service och förstår värdet av varje möte med gästen.
Är prestigelös och tar tag i allt som behövs för att hålla högsta servicenivå.
Har en förmåga att arbeta i team och skapa en positiv atmosfär både för kollegor och gäster.
Är lyhörd, flexibel och alltid har ett leende på läpparna.
Är strukturerad och ordningsam
Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift för att underlätta kommunikationen med gäster och kollegor.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: admin@sabygarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glassverkstan på Skeppsholmen AB
(org.nr 559270-1410)
Stora Säby Gård 1 (visa karta
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184 42 ÅKERSBERGA Jobbnummer
10011309