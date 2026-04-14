Serveringspersonal till Engströms Food & Deli
Engströms Food & Deli AB / Servitörsjobb / Härnösand Visa alla servitörsjobb i Härnösand
2026-04-14
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engströms Food & Deli AB i Härnösand
Vi söker nu engagerad och serviceinriktad serveringspersonal till vårt team inför sommaren - med möjlighet till fortsatt deltidsarbete efter säsongen.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Som serveringspersonal hos oss arbetar du i en fartfylld miljö där gästens upplevelse alltid står i fokus. Dina arbetsuppgifter inkluderar att ta beställningar, servera mat och dryck, hålla ordning i lokalen samt ge våra gäster ett trevligt bemötande.
Vi söker dig som:
Är positiv, stresstålig och har en stark känsla för service
Trivs med att arbeta i team
Kan arbeta flexibla tider, inklusive kvällar och helger
Har fyllt 18 år
Erfarenhet inom servering är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett roligt och socialt arbete i ett härligt team
Möjlighet till deltidsarbete även efter sommaren
Introduktion och upplärning på plats
Anställningsform:
Deltid och sommarjobb (timanställning)
Start:
Enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: FastenFredrik@gmail.com Arbetsgivare Engströms Food & Deli AB
(org.nr 559266-6316)
Storgatan 29 (visa karta
)
871 40 HÄRNÖSAND Jobbnummer
9853247