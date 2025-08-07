Serveringspersonal till en modern libanesisk restaurang
Vincit Inc. AB / Servitörsjobb / Norrköping
2025-08-07
Vi söker serveringspersonal till en modern libanesisk restaurang med skön vibe!
Vi är inte bara en restaurang - vi är en plats där smaker möter musik, där dofterna från Beirut blandas med en urban puls och där varje gäst ska känna sig som hemma från första steget in. Nu söker vi fler varma, engagerade och serviceälskande personer till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
En ny libanesisk restaurang - här kombineras genuin matlagning med moderna cocktails, avslappnad stämning och känslan av att man är på en plats man längtat efter. Vi älskar detaljer, personligt bemötande och en kväll som lever kvar i minnet.
Om rollen:
Som servitör/servitris hos oss är du mer än en person som bär ut tallrikar - du är värd/värdinna, stämningshöjare och guidar gästen genom deras kväll. Du har ett öga för detaljer, ett sinne för försäljning och ett hjärta som brinner för service.
Vi söker dig som:
Har känsla för värdskap och gästbemötande i toppklass
Förstår vikten av detaljer och har fokus på försäljning
Har erfarenhet från restaurang eller bar - eller ett naturligt driv att lära dig
Är social, positiv och närvarande
Har energi, samarbetsförmåga och ett öppet sinne
Pratar svenska eller engelska (fler språk är ett plus)
Vi erbjuder:
Ett inspirerande och fartfyllt jobb i ett koncept med hjärta och attityd
Schyssta villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Ett team som stöttar och har kul tillsammans
Gäster som älskar att komma tillbaka - tack vare dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
mail
E-post: majedlahdo@me.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vincit Inc. AB
(org.nr 556708-6722)
Gamla Rådstugugatan 26 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Omnia Kontakt
HR - Restaurangchef
Majed Lahdo majedlahdo@me.com Jobbnummer
9449078