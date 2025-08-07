Serveringspersonal till en modern libanesisk restaurang

Vincit Inc. AB / Servitörsjobb / Norrköping
2025-08-07


Vi söker serveringspersonal till en modern libanesisk restaurang med skön vibe!
Vi är inte bara en restaurang - vi är en plats där smaker möter musik, där dofterna från Beirut blandas med en urban puls och där varje gäst ska känna sig som hemma från första steget in. Nu söker vi fler varma, engagerade och serviceälskande personer till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-08-07

Om företaget
En ny libanesisk restaurang - här kombineras genuin matlagning med moderna cocktails, avslappnad stämning och känslan av att man är på en plats man längtat efter. Vi älskar detaljer, personligt bemötande och en kväll som lever kvar i minnet.
Om rollen:
Som servitör/servitris hos oss är du mer än en person som bär ut tallrikar - du är värd/värdinna, stämningshöjare och guidar gästen genom deras kväll. Du har ett öga för detaljer, ett sinne för försäljning och ett hjärta som brinner för service.
Vi söker dig som:
Har känsla för värdskap och gästbemötande i toppklass

Förstår vikten av detaljer och har fokus på försäljning

Har erfarenhet från restaurang eller bar - eller ett naturligt driv att lära dig

Är social, positiv och närvarande

Har energi, samarbetsförmåga och ett öppet sinne

Pratar svenska eller engelska (fler språk är ett plus)

Vi erbjuder:
Ett inspirerande och fartfyllt jobb i ett koncept med hjärta och attityd

Schyssta villkor och goda utvecklingsmöjligheter

Ett team som stöttar och har kul tillsammans

Gäster som älskar att komma tillbaka - tack vare dig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
mail
E-post: majedlahdo@me.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "serveringspersonal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vincit Inc. AB (org.nr 556708-6722)
Gamla Rådstugugatan 26 (visa karta)
602 24  NORRKÖPING

Arbetsplats
Omnia

Kontakt
HR - Restaurangchef
Majed Lahdo
majedlahdo@me.com

Jobbnummer
9449078

