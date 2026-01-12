Serveringspersonal till American express lounge by Pontus Frithiof AB
Pontus Frithiof at the airport AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pontus Frithiof at the airport AB i Stockholm
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du ta hand om våra gäster i loungen innan de reser?
Har du en passion för service och gillar snabbt tempo? American Express Lounge by Pontus Frithiof söker nu serveringspersonal till Platinum. Hos oss arbetar vi efter våra värdeord kvalitet, generositet och en nypa flärd varje dag.
Våra lounger på Arlanda Terminal 5 har ritats av den internationellt erkända arkitektbyrån Whyte Lilja och har fått stor uppmärksamhet i tidskrifter och magasin.
Kanske är du nästa stjärna i vårt team?
Välkommen med din ansökan!
Mariela Hernandez, Verksamhetschef
OM TJÄNSTEN
Att jobba på Arlanda är omväxlande och fullt av roliga utmaningar i ett högt tempo. Tillsammans med dina kollegor är din huvuduppgift att skapa en oförglömlig upplevelse för våra gäster. Dina arbetstider varierar, allt från morgonpass till kvällspass
Vår ambition är Världsklass och tillsammans med våra kollegor så har vi lyft loungeupplevelsen till något som tidigare inte har gått att finna i Norden. Sök redan idag och hjälp oss fortsätta vår resa!
Vi följer givetvis kollektivavtal. För att arbeta på Arlanda Flygplats behöver du genomgå en kontroll innan, vilket innebär att du inte får finnas med i straffregistret.
VEM ÄR DÅ VÅR NÄSTA STJÄRNA?
Det här jobbet passar dig som har service ut i fingerspetsarna, älskar gästkontakten och alltid vill skapa det lilla extra för våra gäster. Du har erfarenhet från hotell- och/eller restaurangbranschen.
DET HÄR ÄR PONTUS GROUP
På Pontus Group arbetar du med de bästa i branschen! Vi är övertygade om att en nyckel till framgång är att leva upp till våra värdeord i allt vi gör - Kvalitet, Generositet och en nypa Flärd. Det är en av anledningarna till att vi har kunnat gasa när andra bromsat. Som en del i företaget har du en given tillhörighet, där du och din roll tillsammans med ditt team är en nyckel för att våra gäster ska få en fantastisk och gastronomisk upplevelse.
Hos oss ges stora möjligheter att växa och utvecklas - The sky is the limit och hos oss är ingenting är omöjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: ppa@pontusfrithiof.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pontus Frithiof at the Airport AB
(org.nr 559003-8179)
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Jobbnummer
9679784