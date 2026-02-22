Serveringspersonal, Sommarsäsong, Ulvön Höga Kusten
Vi söker en servitör/servitris till vår sommarrestaurang på den vackraste av öar, Ulvön iHöga Kusten. 2 månaders säsong på en fantastisk plats med ett bra gäng.
Bistro Ruben är en mindre sommarrestaurang där vi tillsammans lyckats skapa en mycket uppskattad mysig atmosfär. Ett ställe som vi själva vill vara gäster. Vi är ca 9 st som jobbar under sommaren.
Ett roligt jobb under sommarsäsong på ön Ulvön som inte tråkar ut dig och där vi jobbar tillsammans för att erbjuda god kvalitet i alla delar som, servicen, maten, drycken och atmosfären.
Kort sammanfattat handlar det om att; snygga till i restaurangen, planera och förbereda, ta beställningar och servera. Det handlar även om att komma med idéer och verkställa idéer.
Du tycker det är kul med restaurangbranschen, har framåtanda och gillar att ha kul och bidra. Du gillar att arbeta med service, mat och dryck. Det är meriterande om du har erfarenhet från branschen.
De personliga egenskaper som vi ser som viktiga i arbetet är förmåga att bidra till gott samarbete som vi skapar tillsammans, vara lyhörd och kunna ta ansvar. Andra bra egenskaper är stresstålighet och flexibilitet då det många dagar är full restaurang.
Arbetstid: anställningen är heltid under 16 juni - 9 augusti.
Bra lön, kollegor och personalboende finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jobb@bistroruben.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulvöbyn AB
(org.nr 556856-4404)
Ulvöhamngata 140 (visa karta
)
893 99 ULVÖHAMN Arbetsplats
Bistro Ruben Kontakt
Linn Madsen linn@bistroruben.se 0703092884 Jobbnummer
9756396