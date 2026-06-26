Serveringspersonal sökes i Mora/Orsa!
M Dryck & Konsult AB / Servitörsjobb / Mora Visa alla servitörsjobb i Mora
2026-06-26
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M Dryck & Konsult AB i Mora
, Leksand
, Malung-Sälen
, Borlänge
, Fagersta
eller i hela Sverige
Gillar du högt tempo, möta härliga gäster, vara i en restaurangmiljö och skapa nya relationer för livet?
Det här är en unik möjlighet för dig som har jobbat något eller några år och vill ta nästa steg i din restaurangkarriär. Du kommer jobba i en schysst miljö, ha kul och jobba där gästen står i fokus hos en av våra samarbeten i Mora/Orsa.
Fokus ligger på dina personliga egenskaper, lyhördhet och att du har ambitioner framåt. Du gillar att träffa människor, har högt tempo i dig och skapa upplevelser. Om så är fallet. Då är vi en perfekt kombination.
ROLLEN Att arbeta inom restaurang ser du till att det är rent och snyggt på din station, att preppen är gjord, ser till att servicen som levereras är av högsta kvalitet. Du är öppen och anpassningsbar på arbetsplatsen. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för gäst och medarbetarresan. Du är strukturerad, ordningsam och håller den höga nivå som idag eftersträvas.
Har du ett intresse för vin är detta ett plus då vi arbetar med flera fina viner.
DET HÄR ÄR DU BRA PÅ - Försäljning - Gästservice - Har en god struktur - Öppensinnad
DET HÄR FÅR DU - Lön efter överenskommelse - OB - Tjänstepension & försäkringar via Fora - Tjänsten är på heltid och sträcker sig under en längre period
Lön mellan 140 - 190 kr/h
ROLLEN Heltid, deltid, säsongsanställning Tjänsten tillsätts omgående
OM OSS Progressio är ett rekryteringsföretag som hjälper våra samarbetspartners att lyckas framåt. Att jobba tillsammans med oss kommer du att få möjlighet att lära dig hur mycket som helst när det kommer till hotell och restaurang, jobba på härliga platser som är semestrar för andra och driva din personliga utveckling framåt.
Här är möjligheterna oändliga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979049-2073675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Idrefjäll (visa karta
)
790 91 IDRE Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9981535