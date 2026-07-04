Serveringspersonal & bartenders sökes i Göteborg
Rasuli, Zubair / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-04
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Vi söker nu minst 2 erfarna serveringspersonal/bartenders med minst 2 års erfarenhet till kommande uppdrag i Göteborg.
Arbetet gäller event, fester och företagsbokningar. Du arbetar i en professionell miljö där tempo, service och ansvar är avgörande.
Vi erbjuder:
Timanställning vid behov
Flexibla arbetstider (dag, kväll och helg)
Möjlighet till fler uppdrag
Arbete i ett professionellt team inom eventbranschen
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet från servering eller bar
Är stresstålig, social och ansvarsfull
Är punktlig och pålitlig
Kan arbeta kvällar och helger
Kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska
📍 Göteborg
📩 Ansökan: info@nordicservering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@nordicservering.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rasuli, Zubair Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9992558