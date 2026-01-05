Serveringspersonal / Kryssningsvärd Pizza Kryssning i Stockholm
2026-01-05
English below
Vill du arbeta på Stockholms vackraste arbetsplats, mitt på vattnet och samtidigt leverera service och underhållning i världsklass?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6WVrztSjBjI
Nu söker vi serveringspersonal / kryssningsvärdar till vår populära Pizza Kryssning i Stockholms hamnar.
Om tjänsten
Anställningsform: Säsongs- / timanställning
Period: April - oktober
Arbetsplats: Ombord, med utgångspunkt från Skeppsbron, Stockholm
Lön: Timlön + provision/bonus
Om arbetet
Som serveringspersonal och kryssningsvärd är du en central del av upplevelsen ombord. Ditt uppdrag är att skapa minnesvärda stunder för våra gäster genom professionell service, energi och närvaro.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Servering av mat och dryck
Aktiv värdskap under kryssningen
Presentationer och kommunikation med gäster via mikrofon
Skapa stämning, engagemang och underhållning ombord
Samarbete med besättning för en säker och smidig drift
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (krav)
Trivs i rampljuset och känner dig bekväm med att tala inför grupp
Är social, positiv och har hög servicekänsla
Har lätt för att skapa kontakt med gäster från hela världen
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och stresstålig
Talar svenska och engelska obehindrat (fler språk är meriterande)
Meriterande
Erfarenhet från bar, restaurang, event eller sightseeing
Tidigare arbete som guide, värd eller entertainer
Intresse för mat, dryck och upplevelser
Vi erbjuder
Ett roligt, socialt och omväxlande arbete
En unik arbetsmiljö på vattnet i hjärtat av Stockholm
Möjlighet att påverka din lön genom provision och bonus
Ett sammansvetsat team och härlig stämning ombord
Erfarenhet från ett starkt och växande upplevelsekoncept
Ansökan
Skicka din ansökan med kort presentation och CV. Urval sker löpande, vänta inte med att söka!
Service Staff / Cruise Host - Pizza Cruise in Stockholm
Do you want to work on Stockholm's most scenic workplace - on the water - while delivering world-class service and entertainment?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6WVrztSjBjI
We are now looking for Service Staff / Cruise Hosts for our popular Pizza Cruise in Stockholm's harbors.
Position details
Employment type: Seasonal / Hourly employment
Period: April - October
Base location: Onboard, departing from Skeppsbron, Stockholm
Salary: Hourly wage + commission / bonus
About the role
As Service Staff and Cruise Host, you play a key role in creating an unforgettable guest experience. This is not just a serving job - it's a front-stage role where energy, personality, and presence matter.
Your responsibilities include:
Serving food and beverages onboard
Acting as a host during the cruise
Speaking to and engaging guests via microphone
Creating atmosphere, energy, and entertainment
Working closely with the crew to ensure smooth and safe operations
Who we are looking for someone who:
Has previous experience in food & beverage service (required)
Enjoys being in the spotlight and speaking in front of groups
Is outgoing, confident, and service-minded
Thrives in a fast-paced, social environment
Is responsible, flexible, and solution-oriented
Speaks English fluently (Swedish is a plus, additional languages are a bonus)
Meriting experience
Experience from restaurants, bars, events, or sightseeing
Previous work as a host, guide, or entertainer
Interest in food, drinks, and guest experiences
We offer
A fun, social, and dynamic work environment
A unique workplace on the water in the heart of Stockholm
Opportunity to increase your earnings through commission and bonuses
A tight-knit team and great onboard atmosphere
Experience from a strong and growing experience concept
How to apply
Send your application with a short introduction and CV.
We recruit continuously, apply as soon as possible. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: k.gurkan@enticon.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PizzaCruise". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdsrederiet Sweden AB
(org.nr 556957-8981) Kontakt
Kerem Gurkan k.gurkan@enticon.com 0763699621 Jobbnummer
9669318