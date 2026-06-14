Serveringspersonal/Barista
Spazio Centralen AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-06-14
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Spazio Hyllie behöver förstärka teamet.
Vi söker 2 st servitörer/servitriser till vårt team!Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Vi letar efter dig som brinner för service och vill arbeta i en trevlig och fartfylld miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Servering av mat och dryck
Hantering av espressomaskin (kaffedrycker av hög kvalitet)
Förberedelser inför öppning och stängning
Säkerställa en trevlig upplevelse för våra gäster
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet från café eller restaurang
Kan hantera espressomaskin
Är flexibel och kan jobba tidiga morgnar och sena kvällar.
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Behärskar svenska och gärna engelska
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Ett härligt arbetslag
Möjlighet att växa i rollen
Hög lön, baserad på erfarenhet
📍 Plats: Spazio Hyllie
📅 Start: Omgående / enligt överenskommelse
👉 Skicka din ansökan med CV och gärna en bild på dig också till hej@spazio.nu
Du får gärna komma förbi oss också och säga hej och lämna ditt CV.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: hej@spazio.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spazio Centralen AB
(org.nr 559023-0586), http://spazio.nu Arbetsplats
Spazio i Hyllie Jobbnummer
9962680