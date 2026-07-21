serveringspersonal
Masala Mölndal AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Masala Mölndal AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Servitör/Servitris sökes till indisk restaurang
Vi söker en erfaren, serviceinriktad och självgående servitör/servitris som vill bli en del av vårt team.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen och god kunskap om det indiska köket. Har du vuxit upp med indisk mat och kultur är det ett stort plus.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna varierar mellan lunch, kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering och kan arbeta självständigt.
Är positiv, ansvarstagande och har ett gott bemötande mot gäster.
Har god kunskap om det indiska köket.
Kan kommunicera på svenska och/eller engelska.
:) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Jobb@masalafamiljen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Masala Mölndal AB
(org.nr 559182-2167)
Danska Vägen 110 (visa karta
)
416 59 GÖTEBORG Jobbnummer
10008659